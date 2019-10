Consiliul de Securitate al ONU si-a exprimat ingrijorarea miercuri, intr-o declaratie foarte scurta adoptata in unanimitate, fata de "riscul de dispersare" a jihadistilor tinuti prizonieri in nord-estul Siriei, fara a cere totusi sfarsitul ofensivei militare turce impotriva kurzilor, informeaza France Presse.



Cei 15 membri ai Consiliului, inclusiv Rusia, principalul protagonist in conflictul turco-kurd declansat in urma cu 10 zile de Ankara, si-au exprimat de asemenea in acest text "marea preocupare" cu privire la posibilitatea "deteriorarii situatiei umanitare" in nord-estul Siriei.

