Siria: Forțele regimului Assad au intrat în orașul Minbej, din apropiere de granița cu Turcia Forțele regimului sirian condus de Bashar Al-Assad au intrat luni în orașul-cheie Minbej (Manbij), din nordul Siriei, în cadrul unei mobilizari militare ce vizeaza contracararea ofensivei turce, a informat presa de stat siriana, potrivit AFP.



&"Unitați ale armatei au intrat în Minbej&", a informat agenția oficiala Sana.



Un responsabil local din acest oraș controlat de un consiliu militar afiliat autoritaților kurde a confirmat pentru AFP intrarea trupelor regimului în oraș și &"amplasarea lor pe linia frontului&".

Presa oficiala de la Damasc a anunțat înca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

