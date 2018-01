Siria: 17 civili ucişi în raiduri în Ghouta de est Cel putin 17 civili au fost ucisi sambata in Siria in noi raiduri ale aviatiei siriene si ruse in regiunea Ghouta de est, controlata de rebeli si supusa aproape zilnic bombardamentelor, a anuntat organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru drepturile omului, cu sediul la Londra, transmit AFP si dpa.



Alti 60 de civili au fost raniti, iar intre cei ucisi se afla si doi copii. Din 29 decembrie, circa 21 de copii au murit in urma intensificarii raidurilor asupra regiunii, mentioneaza ONG-ul.



Aproape 400.000 de oameni traiesc in conditii extrem de dificile in Ghouta,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 civili au fost ucisi, sambata, in Siria, in raiduri aeriene ale regimului sirian si aliatului sau Rusia, in Ghouta de Est, enclava a rebelilor care este bombardata aproape in fiecare zi, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, potrivit…

- Cel putin 17 civili au fost ucisi sâmbata în Siria în noi raiduri ale aviatiei siriene si ruse în regiunea Ghouta de est, controlata de rebeli si supusa aproape zilnic bombardamentelor, a anuntat organizatia neguvernamentala

- La Hamouria au murit 12 civili, dintre care doi erau copii. Doi civili au murit la Madira si inca trei la Erbine. 35 de persoane au fost ranite. "Avioare siriene si rusesti si-au continuat sambata bombardamentele intense in Ghouta de Est, avand ca tinta zone rezidentiale", a declarat directorul OSDH,…

- Cel putin 20 de civili au fost ucisi si zeci raniti joi dimineata cand presupuse avioane rusesti au lansat bombe asupra a doua cladiri rezidentiale intr-o enclava controlata de rebeli, la est de capitala siriana Damasc, au anuntat localnici si o organizatie neguvernamentala, relateaza Reuters.…

- 23 de civili, printre care femei si copii, au murit in urma unor raiduri comise in apropiere de capitala Siriei, Damasc. Informatia a fost confirmata de organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul postului France 24.

- Cel putin 23 de civili si-au pierdut viata miercuri in enclava asediata Ghouta Rasariteana, in apropiere de Damasc, majoritatea de lovituri aeriene rusesti, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. "Miercuri, in Ghouta Rasariteana au fost ucisi 23…

- Pastru tineri, cu varsta de 17, 18 si 20 de ani, au murit, duminica si in prima zi a anului, in urma unor agresiuni separate cu cutitul, a anuntat luni Scotland Yard-ul, potrivit www.telegraph.co.uk. Prima crima a avut loc pe ...

- Patru tineri au fost ucisi la Londra in agresiuni separate cu cutitul duminica si la primele ore ale noului an, a anuntat luni Scotland Yard, in contextul inmultirii atacurilor cu arma alba in capitala britanica, relateaza AFP.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar:…

- 4 tineri au murit la Londra, duminica si in prima zi a anului, in urma unor agresiuni separate cu cutitul la Londra, a anuntat luni Scotland Yard-ul, potrivit AFP. Incidentele au avut loc intr-un context de inmultire a atacurilor cu arme albe in capitala britanica. Victimele aveau 17, 18 si 20 de ani.…

- 4 tineri au murit la Londra, duminica si in prima zi a anului, in urma unor agresiuni separate cu cutitul la Londra, a anuntat luni Scotland Yard-ul, potrivit HotNews.ro, care citeaza agenția AFP. Incidentele au avut loc intr-un context de ...

- Cele patru crime, fara vreo legatura aparenta intre ele, s-au produs in nordul, estul si sudul Londrei, a precizat politia londoneza intr-un comunicat. Victimele sunt barbati cu varste de 17, 18 si 20 de ani. Un al cincilea tanar, de asemenea victima a unuia dintre aceste atacuri, a fost spitalizat…

- Patru tineri au fost ucisi la Londra in agresiuni separate cu cutitul duminica si la primele ore ale noului an, a anuntat luni Scotland Yard, in contextul inmultirii atacurilor cu arma alba in capitala britanica, relateaza AFP.

- Patru tineri au fost ucisi la Londra in agresiuni separate cu cutitul duminica si la primele ore ale noului an, a anuntat luni Scotland Yard, in contextul inmultirii atacurilor cu arma alba in capitala britanica, relateaza AFP.Cele patru crime, fara vreo legatura aparenta intre ele, s au produs in nordul,…

- Cel putin 12 civili, intre care patru copii, au fost ucisi in Siria in raiduri aeriene vizand ultimele redute ale gruparii Statul Islamic in estul tarii, a relatat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. Bombardamentele, efectuate duminica seara in provincia…

- O coalitie condusa de Arabia Saudita a ucis cel putin 109 civili in urma unor raiduri aeriene desfasurate in Yemen in ultimele zece zile, inclusiv 54 de localnici aflati intr-o piata aglomerata, a anuntat joi un inalt oficial al ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Potrivit raportului, in loviturile aeriene care au avut loc marti asupra unei piete populare din provincia Taiz (sud-vest), cel putin 54 de civili, inclusiv opt copii, au fost ucisi si alti 42 - raniti. De asemenea, tot marti, in cursul unei lovituri aeriene care a avut loc asupra unei…

- Un numar de 68 de civili au fost ucisi numai intr-o singura zi in aceasta saptamana in lovituri aeriene care au avut loc in Yemen, tara ravasita de razboi, a indicat joi intr-un raport Biroul Inaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), relateaza din Cairo agentia DPA.Potrivit…

- Cel putin 14 civili au fost ucisi intr-o piata din vestul Yemenului intr-un raid atribuit aviatiei coalitiei conduse de Arabia Saudita ce lupta impotriva rebelilor houthi din aceasta tara, au anuntat miercuri surse locale, informeaza AFP. Loviturile, care au avut loc marti in localitatea…

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza AFP. Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul ...

- Cel putin 136 de civili au fost ucisi in Yemen in zece zile in atacuri aeriene ale coalitiei conduse de Arabia Saudita, a anuntat marti ONU, care a deplans 'intensificarea' acestor actiuni, relateaza AFP. ''Suntem profund ingrijorati de recenta crestere a numarului de civili ucisi sau raniti in Yemen…

- Cel mai tanar erou martir al Revoluției din decembrie 1989 avea doar o luna. Vladimir Andronic se nascuse pe 23 noiembrie. Odihnea in patuțul sau dintr-o casa de pe Știrbei Voda, vis-a-vis de Radioul public, cand un glonț ratacit, tras dintr-un TAB, l-a ucis. Nu brusc, a agonizat o ora și jumatate.…

- Cetațenii britanici care lupta pentru gruparea Statul Islamic (SI) ar trebui localizați și uciși, nu sa li se permita revenirea in țara, a declarat joi noul ministru britanic al apararii, Gavin Williamson, pentru Daily Mail, potrivit Agerpres. "Pur și simplu, punctul meu de vedere este ca…

- Raiduri aeriene ruse au ucis in noaptea de marti spre miercuri cel putin 21 de civili, dintre care noua copii, intr-o localitate din estul Siriei, aflata inca in mainile gruparii Stat Islamic (SI), a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza…

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO),

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Raidurile…

- Cel puțin 50 de civili, printre care se aflau si multi copii, au fost uciși in bombardamente ale aviației ruse asupra localitații Al-Shafah, in estul Siriei, potrivit marturiilor adunate de activiviștii pentru drepturile omului, relateaza BBC. Satul se afla in ...

- Cel puțin 53 de civili au fost uciși în bombardamente ale aviației ruse asupra localitații Al-Shafah, în estul Siriei. Multe dintre victime sunt copii, potrivit marturiilor adunate de activiviștii pentru drepturile omului, relateaza BBC. Satul se afla în provincia Deir…

- Cel puțin 53 de civili au fost uciși în bombardamente ale aviației ruse asupra localitații Al-Shafah, în estul Siriei. Multe dintre victime sunt copii, potrivit marturiilor adunate de activiviștii pentru drepturile omului, relateaza BBC.

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși ieri in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.

- Cel putin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost ucisi duminica in Siria in atacuri ale aviatiei ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic SI , in estul tarii, a anuntat, intr un nou bilant, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului OSDO , relateaza Romania TV.Raidurile…

- Raidurile aeriene, efectuate in zori, au lovit "cladiri rezidențiale" din localitatea Al-Chafah, pe malul de est al fluviului Eufrat, in provincia Deir Ezzor, unde aviația rusa susține o ofensiva a regimului de la Damasc pentru a prelua controlul in teritorii aflate inca sub controlul jihadiștilor,…

- Cel putin 53 de civili, inclusiv 21 de copii, au fost ucisi duminica in Siria de lovituri aeriene efectuate de armata rusa intr-un sat din estul tarii controlat de gruparea Stat Islamic, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, citat de AFP.

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. …

- Raidurile aeriene, efectuate in zori, au vizat satul Al-Chafah, pe malul de est al fluviului Eufrat, in provincia Deir Ezzor, unde aviația rusa susține o ofensiva a regimului de la Damasc pentru a prelua controlul in teritorii aflate inca sub controlul jihadiștilor, menționeaza OSDO. 'Combatanții…

- Cel puțin 34 de civili, intre care 15 copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Raidurile aeriene,…

- In 1795, Thomas Bensley din Londra a publicat o versiune a Bibliei, in traducerea lui lui King James, care continea o greseala uriasa. In cadrul Evangheliei lui Marcu, Iisus ar fi spus: ''Lasati copiii sa fie ucisi primii'', insa varianta...

- Un fost mafiot "pocait", care a fost prieten cu "nasul nasilor" din Mafia italiana, Toto Riina, decedat in noaptea de joi spre vineri, povesteste ca acesta era un barbat inteligent, dar deosebit de crud si ca, inainte de ascensiunea acestuia in Cosa Nostra nu erau omorati copii si femei. "Nu se omorau…

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise vineri in estul Siriei intr-un atentat cu masina-capcana impotriva unor persoane stramutate, atac atribuit gruparii Stat Islamic, relateaza AFP si Reuters.Potrivit Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), 12 copii figureaza printre victimele…

- Cel putin 26 de persoane au murit vineri in estul Siriei intr-un atentat cu masina capcana care a vizat refugiati si care este atribuit gruparii Stat Islamic, a anuntat Observatorul sirian pentru drepturile omului, citat de AFP.

- O perioada a stat departe de atenția publica din cauza grețurilor matinale, insa acum Ducesa de Cambrdige este mai prezenta ca oricand, gata sa-și reia indatoririle regale. Kate Middleton i-a incantat din nou pe fani cu o noua apariție publica, de data aceasta la Centrul pentru copii Hornsey Road, locație…

- Cel putin 29 de civili, inclusiv copii, au fost ucisi luni in raiduri aeriene asupra unei piete dintr-o localitate rebele dintr-o zona de dezescaladare din nordul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Cinci copii se numara printre victimele din orasul…

- Cel putin cinci civili, printre care un copil, au fost ucisi marti in urma unor atacuri intreprinse de fortele aeriene ale regimului sirian asupra unei zone a insurgentilor, aflata sub asediu in estul regiunii Goutha, langa Damasc, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru…

- Maria Gavril, femeia care și-a pierdut aproape intreaga familie intr-un accident rutier infiorator, a avut parte de un moment emoționant. Femeia internata in salonul Spitalului de Urgenta ”Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava, a fost vizitata de un batran de 83 de ani care a ținut neaparat sa o cunoasca.…

- Televiziunea oficiala a anunțat, potrivit EFE, ca forțele armate au reușit sa "elibereze" Deir Ezzor dupa anihilarea unui numar mare de extremiști și distrugerea armelor și echipamentelor acestora.Observatorul sirian pentru drepturile (OSDO), o organizație neguvernamentala siriana cu sediul…

- Forțele aeriene israeliene au bombardat miercuri seara un depozit de arme in Siria, a indicat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), in timp ce statul israelian și-a inmulțit in ultimele saptamani acest tip de incursiuni, relateaza AFP. Nu se știe deocamdata daca depozitul…

- Un bombardament al forțelor guvernamentale siriene asupra unei școli a ucis marți cel puțin 10 oameni, dintre care cinci copii, informeaza organizația neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citata de de DPA. Alți 15 civili au fost raniți. Ținta atacului a fost…

- Doi ciobani romani au fost uciși in Italia, in apropiere de localitatea Chivasso situata nordul țarii. Potrivit anchetatorilor, cei doi au fost executați cu mai multe lovituri de cuțit, scrie stiridiaspora.com. Carabinierii italieni au deschis o ancheta dupa ce trupurile celor doi romani de 28, respectiv…

- Batalia de la rakka, care s-a incheiat marti, s-a soldat cu 3.250 de morti - dintre care 1.130 sunt civili -, in decurs de peste patru luni, potrivit unui bilant al Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), un ONG cu sediul in Marea Britanie, relateaza AFP.Confruntarile armate…

- Aproximativ 150 de pasageri ai unei curse care trebuia sa plece aseara de pe aeroportul din Liverpool catre Craiova au ramas la sol, informeaza Digi 24.Oamenilor li s a spus ca avionul care trebuia sa ii preia nu a mai ajuns la ei din cauza furtunii Ophelia. Initial, au primit asigurari ca li se va…