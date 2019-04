Siria: 15 morţi într-o explozie în nord-vestul ţării Alte cel putin 28 de persoane au fost ranite in explozie, potrivit Observatorului. Grupul de salvatori voluntari Castile albe a evocat de asemenea cifra de 15 morti in urma exploziei din Idlib, provincie controlata in mare parte de organizatia Hayat Tahrir al-Sham, afiliata la Al Qaida. Explozia de miercuri a survenit in ajunul unei noi runde a negocierilor pentru pace in Siria, desfasurate in Kazahstan. Pe agenda acestor tratative, la care sunt asteptate Rusia, Iranul si Turcia, se afla si "eforturile de pace pentru regiunea Idlib, precum si masuri de crestere a increderii". Vezi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

