Sirenele de alarmare publica existente la nivel național vor fi acționate in prima zi de miercuri a fiecarei luni, in intervalul orar 10.00 – 11.00, simularile vizand atat verificarea echipamentelor care pot fi acționate in mod centralizat (simultan), dar și a celor cu acționare locala.

De la inceputul anului pana in prezent s-au desfasurat un numar de 50 exercitii de verificare a modului de cunoastere, organizare si desfasurare a activitatilor de instiintare, prealarmare, avertizare, alarmare si evacuare.

Responsabilitatea menținerii in stare de operativitate a sistemului de…