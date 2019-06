Stiri pe aceeasi tema

- Single-ul „Runaway” de la Sebastian Yatra, Daddy Yankee, Natti Natasha și Jonas Brothers atinge succesul global, dupa ce abia a fost lansata. Iți spuneam pe virginradio.ro ca piesa a intrat dircet in trending pe YouTube, ei bine nu doar acolo o duce bine. „Runaway” a debutat in clasamentul global al…

- Nici nu ne-am prins inca bine ce-i cu piesa lansata de Sebastian Yatra, Daddy Yankee și Natti Natasha alaturi de Jonas Brothers ca a și trecut de 30 de milioane de vizualizari pe YouTube și este in topul Trending. Cum ți se pare Sebastian Yatra, Daddy Yankee, Natti Natasha – ”Runaway” ft. Jonas Brothers?

- In timp ce noile lor single-uri au luat cu asalt o lume intreaga, frații Jonas aduc fanilor de pretutindeni bucuria pe care au așteptat-o de aproape un deceniu și lanseaza albumul „Happiness Begins”. Imediat dupa ce „Sucker” a intrat in istorie ca fiind primul single semnat Jonas Brothers care a ajuns…

- Jorge Gonzalez, latino lover-ul care a cucerit Spania in cadrul concursului “La Voz”, lanseaza “Leon”, o piesa cu ritmuri caliente, plina de pasiune, ce este insotita de un clip senzual, regizat de SAN. „Sunt super fericit ca am lansat #Leon! Impreuna cu echipa mea am decis sa incercam o abordare…

- In cadrul ultimilor ani, duo-ul Tungevaag & Raaban au lansat single-uri precum “Samsara”, “Hey Baby” si “All For Love”, care au avut succes masiv atat in regiunile nordice, cat si in Europa. Au strans peste 500 milioane de stream-uri pe Spotify. Acum, s-au intors cu un nou single – “Try Again”, pe care…

- Cantareata americana Becky G a lansat un nou single, ''La respuesta'', in colaborare cu solistul columbian Maluma, al carui videoclip este realizat de regizorul venezuelean Daniel Duran, un cantec al caror autorii spera sa devina ''un imn feminin'', potrivit EFE. Becky…

- Katy Perry s-a alaturat lui Daddy Yankee si lui Snow pentru o versiune exploziva a hitului „Can Calma”. Remix-ul „Con Calma” include versuri scrise si interpretate de catre Katy. Piesa „Con Calma” candideaza cu lejeritate la hitul anului 2019, fapt confirmat si de criticii muzicali. A ajuns pe primul…

- Selly este cel mai cunoscut vlogger din Romania iar de curand a ajuns la cifra de 2 milioane de urmaritori pe youtube. Andrei Șelaru este numele din buletin al lui Selly, care s-a apucat sa se filmeze vorbind despre diferite teme de actualitate pentru tineri in anul 2012. De atunci a crescut de la an…