Sindromul burnout și perfecționismul Burnout-ul și perfecționismul nu duc la o mai mare eficența, ci la o tulburare care va arde organismul in focul creat chiar de el. Pasiunea, calitațile noastre, energia devin propriii noștri calai. Credem ca este vorba despre dedicare, dar putem ajunge in pragul de a ne pierde viața. O cariera de succes se construiește cu multa munca și implica de cele mai multe ori o slujba solicitanta, generatoare de tensiuni, care duce uneori la burnout. Stresul nu este rau in sine, dar daca la sfarșitul zilei te simți complet extenuata, fara chef de viața, de munca, de treburi casnice sau chiar sex este semn… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

