- Sindicatul Național al Funcționarilor Publici (SNFP) a anunțat ca va recurge la proteste din cauza Legii 153/2017 privind salarizarea personalului din sistemul bugetar. Aplicarea acestei legi, spun sindicaliștii, a dus in multe cazuri la scaderea salariilor. La fel ca și in cazul angajaților din poliție…

- Sindicatul Național al Funcționarilor Publici - SNFP considera oportun declanșarea in perioada imediat urmatoare de acțiuni sindicale, motivat de faptul ca Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului din sistemul bugetar nu și-a atins obiectivele propuse. La fel ca și in cazul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu au niciun fel de justificare sesizarile la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii referitoare la presedintele Klaus Iohannis si la procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru folosirea termenilor…

- Tudor Buzatu, fiul șefului PSD Vaslui, a fost numit secretar de stat in Guvernul condus de Viorica Dancila. In aceeași funcție a fost numit și Remus Muntean, fiul președintelui PSD Neamț și fost portar la FC Ceahlaul, dupa cum rezulta din deciziile publicate pe 7 martie in Monitorul Oficial. Tudor Buzatu…

- Ieri, primul ministru al Romaniei, Viorica Vasilica Dancila, semnat o serie de decizii care, deja, au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 208 7.III.2018 potrivit carora:1. Cezar Stancu a fost eliberat, la cerere, din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat,…

- Tudor Buzatu a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Totodata, sefa Guvernului a decis numirea lui Remus Munteanu…

- Curtea de Apel București s-a pronunțat vineri, 2 martie, asupra cererii Federației Romane de Fotbal cu privire la obligarea Ministerului Tineretului și Sportului la emiterea avizului prevazut pe Legea Educației Fizice și Sportului pentru modificarile aduse Statutului FRF prin Adunarea Generala din 27.05.2017.…

- Ministerul Sanatatii a cerut directiilor de sanatate publica, unitatilor sanitare si serviciilor de ambulanta implementarea unor masuri suplimentare privind acordarea asistentei medicale, pentru a preintimpina aparitia unor evenimente nedorite in randul populatiei din zonele aflate sub avertizari meteorologice.…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii CNCD a ajuns la concluzia ca afirmatia premierului Viorica Dancila despre "autisti" care dezinformeaza la Bruxelles se incadreaza in limitele libertatii de exprimare si nu constituie discriminare."Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea…

- „Ca raspuns la declarațiile unor analiști ce anunța concedieri in 2018, ca urmare a transferului contribuțiilor și creșterii salariului minim, bazandu-se pe sondaje facute pe diverse site-uri, suntem in masura sa comunicam ca numarul locurilor de munca este in continua creștere, respectandu-se trendul…

- Desi zilele trecute, pe fondul declaratiei facute de sefa Guvernului, si anume compararea celor care dezinformeaza la Bruxelles cu “autisti”, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat si anunta ca a decis sa o cheme cu explicatii pe Viorica Dancila pe data de 20 februarie, premierul…

- ADVERTORIAL: Deputatul Todoran: „Baia Mare nu preda Sala Sporturilor unui Minister care nu investeste in modernizarea sa” Administratia baimareana a demarat primele masuri legate de Sala Sporturilor “Lascar Pana”, din Baia Mare, consilierii locali baimareni au adoptat un proiect de hotarare vizand…

- Organizatia Judeteana a PSD Gorj a avansat doua propuneri pentru posturile de secretari de stat in Guvernul Dancila. Au fost vacantate 27 de posturi in cadrul Guvernului. Pana luni vor fi prezentate CV-uri pentru posturile vacante. Florin Carciumaru, presedintele PSD Gorj, a declarat ca nu au fost impartite…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat în ceea ce priveste declaratiile premierului Viorica Dancila - care i-a numit ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'' -, sefa Executivului urmând sa fie citata pentru audieri marti."Înca nu s-a înregistrat…

- Al 22-lea deces din cauza gripei Un nou deces din cauza gripei a fost confirmat aseara, de Centrul National pentru Supravegherea si Controlul Bolilor Transmisibile. Este vorba despre o femeie de 65 de ani, din judetul Calarasi, care suferea de alte afectiuni cronice si care nu fusese vaccinata…

- Deputatul PMP Adrian Todoran : „In 2015, Baia Mare a preluat in domeniul public al Municipiului mai multe baze sportive apartinand Ministerului Tineretului si Sportului. Dupa doi ani, Ministerul a solicitat ca o parte din baze sa treaca inapoi in domeniul public al statului, in vederea realizarii unui…

- Președintele ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat vineri ca prin legea salarizarii s-au echilibrat salariile „nesimțite” de la stat. Acesta a prezentat o comparație intre veniturile obținute de angajații din Direcțiile de Sanatate Publica (DSP) și Agențiile Județene pentru Plați și Inspecții Sociale (AJPIS)…

- Președintele CNCD a condamnat public incidentele de la MTR Conferinta de lansare a proiectului 'Partnership for LGBTI Equality', organizata de Asociatia ACCEPT si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. In imagine (de la stg. la dr.): Iustina Ionescu, avocat al Asociatiei ACCEPT, Florin…

- Politia locala a dat amenzi de 11 milioane lei in 2017. A depistat peste 800 de cersetori Poliția Locala din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca si-a prezentat bilantul pe anul 2017. Politistii locali au aplicat un numar de 47.417 sancțiuni contravenționale, în valoare totala de 11.217.460…

- Anularea sanctiunilor CIO pentru 28 de sportivi rusi de catre TAS (Tribunalul de arbitraj al sportului) este ''o palma pe obrazul sportului curat'', a declarat joi presedintele Federatiei sporturilor germane (DOSB), Alfons Hoermann. DOSB spera ''ca va fi juridic…

- „Acceptam scuzele exprimate public de fostul premier, Mihai Tudose, care deși au fost formulate dupa decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, reprezinta un gest de normalitate fața de comunitatea noastra. Constatam totodata cu regret ca nici pana in acest moment, niciun politician…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, joi, ca Uniunea accepta scuzele exprimate public de fostul premier, Mihai Tudose, care, desi au fost formulate dupa decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), reprezinta un gest de normalitate fata de comunitatea maghiara.…

- Fostul premier Mihai Tudose a anuntat joi ca s-a prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru a-si sustine punctul de vedere cu privire la declaratiile sale despre autonomia secuilor. "In data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea…

- Liviu Dragnea, a declarat vineri, înainte de ședința Comitetului Executiv National al PSD, ca în noul guvern nu va exista niciun ministru cu probleme penale. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca au avut loc consultari privind lista noului Guvern, precizând…

- Scandalul ”Premierilor” a aprins serios lucrurile in sportul romanesc. Ministrul Marius Dunca a venit cu precizari dupa unele informatii care au aparut in cursul zilei de azi pe marginea subiectului. Federatia Romana de Canotaj s-a simtit atacata, astfel ca i-a adresat, la randul ei, o scrisoare…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), prin Haller Istvan, membru in Colegiul Director al Consiliului, s-a autosesizat in privinta declaratiei jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la premierul desemnat Viorica Dancila, afirmatie prin care a asemanat "o persoana cu…

- ”Doresc sa-i informez pe toti absolventii stagiilor de pregatire in rezidentiat care au finalizat aceste stagii in data de 15 decembrie 2017, ca certificatele de medic specialist au fost deja transmise de Ministerul Sanatatii catre Directiile judetene de Sanatate Publica inca la sfarsitul lunii decembrie,…

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat joi, pe articole, proiectul bugetului de stat si cel al asigurarilor sociale pe 2018, urmand ca vineri, de la ora 12.00, sa se dea votul final. Au fost aprobate bugetele pentru toti ordonatorii de credite, printre care Ministerul Economiei, Ministerul Energiei,…

- Reacția BNR la acuzațiile lui Ion Țiriac, care se va contesta in instanța dreptul de proprietate al Arenelor de tenis din Parcul cu Platani. ”Luni, 18 decembrie 2017, domnul senator Daniel Zamfir si domnul Ion Tiriac au reluat in spatiul public neadevaruri flagrante, demne de epoca post-adevar, privind…