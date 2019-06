Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Federației Solidaritatea Sanitara amenința cu proteste daca modificare a drepturilor salariaților din sectorul public de sanatate nu respecta regula dialogului social. Sindicatele din Sanatate, ca de-aia sunt sindicate și incaseaza cotizații de la salariații pe care-i reprezinta, au…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat pentru AGERPRES ca in cursul zilei de miercuri a fost informata despre cresterea semnificativa a atacurilor cu aplicatii malitioase de tip ransomware la spitale. „Am aflat ieri dupa-amiaza, cand am fost informata, Ministerul Sanatatii a fost informat de…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunța intr-un comunicat ca preia plata creșterilor de salarii pentru personalul auxiliar de sanatate, in lipsa resurselor financiare necesare la Ministerul Sanatații. Anunțul Casei vine pe fondul informațiilor din mai multe spitale din țara care nu mai…

- Astazi, au fost aprobate de catre Ministerul Sanatații, 200 de posturi de medici, asistenți medicali, ambulantieri si personal auxiliar pentru serviciile de ambulanța. Sorina Pintea, ministrul Sanatații a semnat ordinul pentru repartiția noilor posturi. In urmatoarea perioada se vor organiza concursuri.…

- Deputatul Dumitru Lovin ridica o noua problema de interes major pentru valcenii care traiesc in zona Dragasani. De aceasta data, parlamentarul ALDE ii solicita Sorinei Pintea, ministrul Sanatatii, sa faca ceva pentru spitalul municipal din sudul judetului nostru. „Cu toate ca locuitorii din sudul judetului…

- In maximum doi ani, posturile vacante din spitale ar urma sa fie acoperite cu medici specializati in medicina de urgenta, susține ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Ea a fost intrebata vineri, in timpul unei vizite la Zalau, ce masuri poate lua Ministerul Sanatatii pentru rezolvarea crizei generate…

- "Il asigur ca voi continua aceste controale inopinate. Daca dansul considera ca sunt campanii de imagine e perfect. Voi face in continuare acest lucru. Dar cred ca nu este la curent cu ce s-a intamplat si cu ce realizari avem din programul de guvernare, chiar pe sanatate. Mai trist e ca a spus acest…

- Singura unitate medicala de recuperare balneologica din Romania, destinata copiilor cu dizabilitati , va fi reabilitata. Demararea proiectului a fost anuntata, astazi, la Techirghiol, de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. La eveniment a fost prezent si vicepremierul Daniel Suciu, care a afirmat ca…