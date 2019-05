Sindicat: Recalcularea celor 5 milioane de pensii, in pericol din cauza lipsei de personal din Ministerul Muncii

Stiri pe aceeasi tema

- Recalcularea celor 5 milioane de dosare de pensii poate fi pusa in pericol de lipsa de personal si de starea infrastructurii IT din Casele de Pensii, au avertizat miercuri reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Ministerul Muncii (FSMM).Citește și: NEBUNIE in PSD! Lider important o spulbera…

- Recalcularea celor 5 milioane de dosare de pensii poate fi pusa in pericol de lipsa de personal si de starea infrastructurii IT din Casele de Pensii, au avertizat astazi reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Ministerul Muncii (FSMM). ‘Cu siguranta, recalcularea celor 5 milioane de dosare de pensii…

- 'Cu siguranta, recalcularea celor 5 milioane de dosare de pensii poate fi pusa in pericol de lipsa de personal, pentru ca noi facem eforturi extraordinare ca sa asiguram activitatea in momentul acesta: colegii raman peste program si chiar daca facem ore suplimentare nu avem cand sa le recuperam',…

- PROMISIUNE… Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca in maximum doi ani toate posturile vacante din spitale cu medici specializati in medicina de urgenta urmeaza sa fie acoperite. In acest sens, ministerul de resort a suplimentat numarul de locuri scoase la rezidentiat pe specialitatea Urgente.…

- Pana la 30 septembrie 2019 vor fi calculate si achitate diferentele de bani pentru pensionarii din grupele 1 si 2 de munca, iar acestea sunt consistente, de 8 -10 si chiar de 12 milioane de lei vechi pe pensionar pe luna, a declarat, luni seara, ministrul Muncii, Marius Budai, la Palatul Victoria.

- Tudorița Lungu, deputat PNL Bacau, atrage atenția asupra faptului ca majoritatea contractelor semnate de primarii prin Programul Național de Dezvoltare Locala au devenit nesustenabile și inoperabile, ca urmare a majorarii prețurilor, in special la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Casa Nationala de Pensii Publice anunta ca plata drepturilor restante in urma recalcularii pensiilor, potrivit Legii nr.221/2018, pentru cei care au primit decizii de recalculare, se vor achita intre 11 si 15 aprilie la domiciliu sau pot fi ridicate de la oficiile postale pana pe data de 17 aprilie.

- Autoritațile locale de la Uricani nu gasesc constructor care sa realizeze noua gradinița din localitate. Pentru a doua oara, edilii reiau licitația pentru “execuție lucrari privind proiectul construire gradinița cu 4 sali de clase, oraș Uricani, județ Hunedoara”. Investiția a carei valoare se ridica…