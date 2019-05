Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a declarat, joi, ca Romania este unul dintre putinii membri NATO care isi respecta angajamentul asumat in Tara Galilor, printre care alocare de 2% din PIB pentru Aparare, iar, totodata, ca NATO nu va cauta o confruntare cu Rusia, potrivit…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) este cea mai de succes de alianta din istorie. In ultimii 70 de ani, NATO a ajutat la crearea celei mai sigure, stabile si prospere perioade din istoria statelor sale membre. De la descurajarea Uniunii Sovietice in timpul Razboiului Rece pana la…

- Spiritul american al antreprenoriatului este una dintre cele mai admirate calitati ale Statelor Unite, iar alaturi de acesta exista un mediu de inovatie care prospera, a declarat, miercuri, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, la cea de-a doua editie a conferintei internationale…

- Victor Ponta și Iulian Fota, conferentiar la Academia SRI și fost consilier prezidențial pentru securitate naționala, au susținut, luni, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, nu mai are viza pentru a merge in Statele Unite ale Americii. Citește și: Cine sunt reprezentanții societații civile pe care…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu Radu Ioanid, director pentru programe arhivistice internaționale in cadrul Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite. La intrevedere au participat, de asemenea, Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, și…

- Deschiderea Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania a fost principalul subiect de discutie in cadrul intrevederii de miercuri a premierului Viorica Dancila cu Radu Ioanid, director pentru programe arhivistice internationale in cadrul Muzeului Memorial al Holocaustului…

- Peste 200 de carti au fost donate de Ambasada Statelor Unite Bibliotecii "Marin Preda" din Alexandria, odata cu inaugurarea "Raftului american", in prezenta ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, potrivit agerpres.ro.Citeste si O copie a dosarul Tel Drum, in care este cercetat Liviu Dragnea,…

- Nicio societate nu este imuna la coruptie, unul din aspectele importante fiind lupta individuala a cetatenilor impotriva acestui fenomen, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm. Diplomatul american a facut parte din juriul concursului de discursuri…