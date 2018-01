Stiri pe aceeasi tema

- Dieta indiana, bazata pe alimente precum cereale, legume și produse lactate, te poate ajuta sa pierzi in greutate și sa te menții in forma fara sa te infometezi.Astfel, un plan de dieta adecvat și exercițiile fizice regulate pot oferi rezultate mai mult decat satisfacatoare.

- Tractul gastro-intestinal are un rol principal: de a digera hrana si de a absorbi nutrientii. Dupa mestecare si inghitire, hrana ajunge in stomac, unde este amestecata si maruntita in fragmente mici, la acest nivel incepand primele etape ale digestiei. Componentele hranei, proteine, grasimi si glucide,…

- Dr. Quinn: DIETA DASH – recomandata celor cu probleme cardiace Dieta DASH a fost considerata, alaturi de cea mediteraneeana, drept cel mai sanatos regim de slabire, intr-un top al dietelor, realizat recent de cercetatorii americani. Inițial, ea a fost conceputa special pentru bolnavii de inima,…

- Daca te dor calcaiele pe timpul zilei, trebuie sa stii neaparat cateva lucruri importante.Atunci cand simti astfel de dureri, cel mai probabil este vorba despre ligamentul subtire care leaga calcaiul de partea din fata a piciorului.

- Eveniment dedicat Edictului de la Turda Dieta de la Turda, institutie care adoptat Edictul promulgat de Principele Transilvaniei, Ioan Sigismund Zápolya. Foto: pictura de Aladár Körösfoi-Kriesch. Biserica Unitariana Maghiara organizeaza,…

- Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat si chiar cu unele semne de ingrijorare evolutia economica reala a economiei in acest an. Inflatia, deprecierea leului si incertitudinile legate de cadrul fiscal sunt principalele semnale ridicate de mediul de business, in a opta editie a barometrului…

- Dr. Quinn: Pledoarie pentru lectura 15 motive pentru care ar trebui sa citiți mai mult. "Ai carte, ai parte" - este un principiu sanatos de viața pentru unii și doar o vorba aruncata în vânt pentru alții. Din pacate, cea de-a doua categorie este majoritara. …

- Kato Ottio se pregatea sa isi inceapa cariera in Europa, in decembrie 2017 el semnand un contract cu gruparea engleza Widnes Vikings, care activeaza in Superliga. El chiar urma sa vina in Europa saptamana aceasta, fiind asteptat sa li se alature noilor colegi. Kato Ottio a murit subit in timpul…

- Furtuna de zapada in Sahara. Cum arata desertul dupa ninsoare – FOTO+VIDEO Un strat de zapada de aproape 40 de cm s-a asternut intr-un oras din Sahara. Este pentru a treia oara in 37 de ani cand in orasul Ain Sefra din Algeria ninge. Furtuna de zapada s-a abatut asupra regiunii duminica…

- COD RUTIER 2018: Una dintre cele mai importante modificari vine pentru cei care doresc sa obtina sau sa isi schimbe permisul de conducere. Se pare ca bucata de plastic ce ofera dreptul de a sofa va fi obtinuta ceva mai greu, in conditiile in care au fost listate mai multe boli care transforma persoanele…

- CNAS a publicat pe 4 ianuarie, o lista care cuprinde 59 de afectiuni pentru care nu e nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie ca sa te consulte medicul de specialitate din ambulatoriu. Printre ele se numara angina pectorala instabila, bolile genetice, astmul bronsic, glaucomul, ulcerul…

- Armata spaniola a decis sa impuna dieta in cazul unui regiment de elita, cunoscut drept „Legiunea”, de teama ca unii dintre membrii sai au inceput sa prezinte semne de obezitate. „Legiunea” (sp - La Legion), este o divizie de elita fondata acum aproape un secol, cunoscuta drept „Mirii morții”, din cauza…

- Greutatea în exces este o problema cu care se confrunta aproape jumatate din populația lumii. Stilul de viața modern, stresul, sedentarismul, lipsa de odihna, mâncatul pe fuga și la ore nepotrivite, toate acestea contribuie la acumularea kilogramelor.

- Incepand de la 1 ianuarie, persoanele care sufera de afectiuni cardiace sau de diabet vor putea obtine mai greu eliberara si reinnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene din anul 2016, potrivit Ministerului Sanatatii (MS). „O…

- Iata cateva dintre cele mai comune simptome asociate cu stadiile incipiente ale cancerului ovarian. Acestea sunt informative și cel mai bine este sa consulți un medic daca le observi. 1. Balonarea constanta. Cate o balonare din cand in cand este normala la orice persoana, fie femeie sau barbat,…

- O dieta formata din ingrediente acide, alaturi de stres impiedica oxigenarea si alimentarea cu nutrienti necesari celulelor. Daca dieta nu contine destule minerale, acizii vor crea blocuri acide in celule. Aceste remedii pe baza de apa vor contribui la detoxificarea corpului! Zeama de…

- "In ceea ce priveste Spitalul de copii Victor Gomoiu, se va derula un program dedicat imbunatatirii calitatii vietii copiilor cu boli rare (in valoare de aproape 3 milioane de euro). Spitalul Filantropia va beneficia de fonduri dedicate perfectionarii pentru gestionarea marilor urgente de sarcina…

- Inceputul petrecerilor dedicate sarbatorilor de iarna a adus și primele suferințe, aproape 2.500 de persoane au solicitat ajutor la Ambulanța București -Ilfov, din 24 decembrie, ora 20.00, pana in 26 decembrie, la aceeași ora. Peste jumatate dintre cei care au chemat Ambulanța au fost urgențe medicale…

- Se apropie Craciunul, iar tu inca iti faci griji ca nu vei arata asa cum ti-ai dorit? Uita de suparare si fa ceva in privinta asta. Mai ai o sansa pana la marea petrecere de Craciun, trebuie doar sa tii o dieta simpla cu oua si sa renunti la cateva alimente.

- Termenul de anemie se refera la existenta unor valori scazute ale hemoglobinei serice. Atunci cand anemia este usoara, adica reducerea valorilor hemoglobinei este mica, poate fi asimptomatica, mai ales la persoanele tinere, care nu au boli asociate.

- Sedentarismul, boala specfica modernitatii, creste exponential riscul aparitiei unor boli grave. Lipsa exercitiilor fizice determina atrofierea muschilor, scurtarea si slabirea acestora, cresterea susceptibilitatii la leziuni.

- Monica Tatoiu a reusit sa gaseasca dieta minune care a ajutat-o sa dea jos rapid kilogramele nedorite pe care le avea. “Dimineata, trebuie sa te scoli la ora 8:00. Cand eu am inceput cura asta imi dadusem demisia. Un ou fiert tare, asta trebuie mancat la ora 8:00. Poti sa bei si cafea, fara ...

- Impotriva exceselor de greutate nu exista un secret unic, o regula generala care se poate aplica tuturor persoanelor și care garanteaza succesul. Mai mult decat toate, conteaza ambiția personala, consecvența și disciplina cu care este respectat un anumit plan alimetar impus. Una dintre dietele care…

- Simptome ca scolarul nu are parte de un somn suficient: – invatarea si fixarea dificila a noilor informatii;– probleme in concentrarea pe o perioada mai indelungata de timp;– reactie greoaie in cazul unor timpi sau termene limita;– dificultate in a lua decizii sau in a alege atunci…

- Numarul bolnavilor cu suferințe tiroidiene s-a trimplat in ultimii șase ani, iar de multe ori aceste afecțiuni nu sunt diagnosticate. De aceea, pacienții cer autoritaților implementarea unui program național pentru depistarea afecțiunilor tiroidiene. Romania nu are un program de screening pentru bolile…

- In apropierea sfarșitului de an, Google prezinta listele cu cele mai populare cautari realizate in 2017. Cautarile anului 2017 scot in evidența oamenii, evenimentele și subiectele care au captat atenția romanilor in acest an.

- Cu siguranta iti doresti sa ai o silueta de invidiat de sarbatori, insa nu prea mai este mult timp pana atunci. Ei bine, poti da rapid 10 kilograme jos daca urmezi dieta gimnastelor. Este foarte simpla si te va ajuta sa arati asa cum ti-ai dorit.

- Dieta cu doua mese pe zi inseamna doua mese copioase. Adica o masa foarte bogata dimineața și o a doua masa, dupa ora 15.00 la fel de consistenta. Pentru unele persoane acest ritm alimentar a ținut foarte bine sub control glicemia, comparativ cu o dieta cu 5-6 mese pe zi (dintre care trei principale).

- Ai zice ca o dieta foarte bogata in grasimi nu te-ar ajuta sa slabesti, dar cercetari serioase si recente ar putea sa-ti schimbe aceasta perspectiva. Vorbim de ceea ce se numeste dieta ketogenica, dieta despre care oamenii de stiinta spun ca ar fi buna chiar si la preventia unor boli de genul diabetului…

- Peste un milion de romani au fost diagnosticati cu o forma sau alta de cancer, iar alte patru milioane de persoane au avut cel putin un membru al familiei diagnosticat cu aceasta boala, potrivit unui studiu national despre impactul pe care il are aceasta maladie asupra societatii romanesti.In…

- Dr. Quinn: Despre slabit, cu bune și rele Afla ce efecte susprinzatoare poate avea pierderea in greutate Slabitul nu ne ofera doar bucuria de a merge în magazine ca sa ne cumparam haine noi., ci ne îmbunatațește simțitor și starea generala de sanatate și poate reduce riscul…

- Ce spun nutritionistii despre postul Craciunului: Daca e tinut incorect, apar kilogramele in plus Nutritionistii sustin ca postul Craciunului, care se intinde pe o perioada de 40 de zile, este o restrictie alimentara binevenita pentru organism, mai ales pentru cei care fac excese culinare, insa, tinut…

- Chirurgul Lee Cook-Jong a prezentat mai multe fotografii infatisand zeci de paraziti intestinali - inclusiv un vierme cu o lungime de 27 de centimetri - inlaturati din tractul digestiv al militarului nord-coreean in timpul unor interventii chirurgicale pentru a-i salva viata. "In cariera…

- 1. Frunte și sprancene. Iritațiile de pe frunte sau de la nivelul sprancenelor indica, de cele mai multe ori, afecțiuni gastrointestinale, iar pielea dintre sprancene transmite ca suferi de afecțiuni hepatice, potrivit secretele.com. Soluții – Elimina alimentele grase și consumul de alcool,…

- In mod normal, la o masa, jumatate din farfurie ar trebui sa fie doar legume pentru a-ți menține starea de sanatate. In acest fel, alimentația devine cel mai eficient tratament de care poți avea parte. Bolile articulare sunt printre cele mai dureroase și greu de tratat, iar cremele și tratamentele au…

- Dieta cu ridiche neagra. Pierzi 5 kilograme in 7 zile Iti mai amintesti siropul de ridiche neagra cu care ne tratau mamele noastre in copilarie, atunci cand raceala ne punea la pat? Ei bine, ridichea neagra este o adevarata minune si nu doar pentru tuse, ci este si un adjuvant in curele de slabire,…

- „Provin dintr-o familie de obezi, tatal meu a murit din cauza problemelor cauzate de obezitate. Din acest motiv, m-am interesat mereu de tot ceea ce este legat de diete. Pe langa aceasta, avem o bogata traditie de familie legata de cultivarea si culegerea plantelor. In intreprinderea noastra exista…

- Sute de români au fost diagnosticați anul trecut cu aceasta boala foarte grava, iar medicii îi îndeamna pe oameni sa se prezinte la un control atunci când au aceste simptome.

- Decanul Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii Gazi din Ankara (Turcia), dr. Mehmet Gunay, a declarat vineri, la conferinta in domeniul nutritiei, dieteticii si sportului de la T&...

- Monica Anghel demonstreaza ca este o femeie curajoasa, nonconformista și total lipsita de inhibiții. Artista a decis ca este momentul pentru o noua schimbare radicala de look, insa, de data aceasta, a ales o culoare extravaganta, cu care a reușit sa surprinda pe toata lumea. Monica Anghel și-a vopsit…

- Afecțiunile ficatului, daca nu sunt tratate la timp, pot duce la complicații grave. Iata ce sa consumi pe langa tratamentul indicat de medic.Broccoli este indicat pentru a preveni acumularea de grasimi in ficat.

- Dieta cu avocado: Scade colesterolul și te fereste de kilogramele in plus Un avocado pe zi scade nivelul colesterolului rau și ține kilogramele la distanța, potrivit cercetatorilor. Dieta cu avocado reduce și alte grasimi din sânge care provoaca boli de inima. Cercetatorii spun ca un avocado…

- Daca in articolul anterior am tratat igiena dentara ca o masura de preventie, in acest articol igiena dentara o vom aborda din punctul de vedere al afectiunilor care pot sa apara in lipsa ei. "Zambiti, va rog!" Majoritatea proprietarilor nu observa problemele dentare ale animalelor de companie, acestia…

- Jeroen Verhoeven, fost la Ajax și Utrecht, joaca acum la De Dijk, in liga a treia. Miercuri, a primit patru goluri de la "lancieri" in 16-imile Cupei Olandei, De Dijk - Ajax 1-4. Jeroen Verhoeven este un caz special. A invațat fotbal la Academia lui Ajax, a fost trei ani in lotul roș-albilor (2009-2012)…