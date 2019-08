Simona Halep s-a calificat in turul doi la US Open, dupa o victorie in trei seturi cu Nicole Gibbs

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep debuteaza in aceasta seara la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.Aflata pe locul patru in clasamentul WTA si cap de serie numarul 4 la turneul american, campioana din Constanta se dueleaza in meciul din primul tur cu Nicole Gibbs SUA, 135 WTA , sportiva venita pe tabloul principal…

- Simona Halep (27 de ani, locul 4 mondial) s-a calificat in turul trei al turneului WTA de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.944.486 dolari, dupa ce a trecut in trei seturi, 3-6, 7-5, 6-4, de jucatoarea rusa de tenis Ekaterina Alexandrova (24 de ani, locul 43 mondial).

- Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams, la capatul unui meci de zile mari. Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2. Spre deosebire de ultimele…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) a cucerit cel de-al doilea trofeu de Grand Slam din cariera, dupa ce a invins-o pe Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2, in ultimul act de la Wimbledon. Sportiva noastra a cazut in genunchi dupa ultimul punct și abia atunci și-a dat seama ceea ce a…

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat-o pe Simona Halep pentru victoria din finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, printr-un mesaj postat sambata pe Facebook. "Felicitari, Simona Halep pentru castigarea turneului de Grand Slam de la Wimbledon! O victorie exceptionala…

- Gigi Becali (61 de ani) va urmari finala Wimbledon 2019, Simona Halep – Serena Williams, si se va ruga pentru victoria sportivei din Constanta. Patronul FCSB e mare fan al Simonei, pentru care spune „ma rugam in lacrimi pentru ea” din inchisoare. Omul de afaceri nu s-a ascuns si a declarat ca vrea…

- Simona Halep s-a calificat în turul trei la Wimbledon, dupa ce a trecut de Mihaela Buzarnescu în trei seturi, 6-3, 4-6, 6-2, dupa o ora și 52 de minute de joc. În continuare la turneul de Grand Slam, sportiva din Constanța va avea un adversar greu, va întâlni…

- Parisul pare ca s-a specializat pe campioane scunde, trofeul de la Roland Garros urmând sa ia calea Australiei. S-a trecut de la 1,68 metri (Simona Halep, 2018) la 1,66 metri (cât are Ashleigh Barty). Ultimul act din acest an a fost o demonstrație de tenis echilibrat, Ash având în…