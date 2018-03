Simona Halep revine pe teren, la Indian Wells: Nu am asteptari prea mari din punctul de vedere al rezultatului“

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, locul 1 mondial, a declarat, miercuri, la plecarea in SUA, ca nu are asteptari foarte mari de la turneul de Indian Wells, unde vrea sa joace ca la inceputul anului."M-am antrenat o singura zi, ieri, dar am facut pregatire in sala de forta. Nu am avut dureri,…

- Simona Halep va urca luni, din nou, pe locul 1 WTA. Iar asta nu este singura veste buna despre sportiva din Romania. Halep va reveni pe teren la Indian Wells (7-18 martie), turneu care va fi transmis IN DIRECT la Digi Sport.

- Simona Halep a spus 'pas' la Qatar Total Open, insa a anunțat ca va juca la Indian Wells (5-18 martie). Cu toate acestea, specialiștii sunt sceptici ca romanca se va reface, in totalitate, pentru acest turneu.Simona Halep a luat o pauza de 19 zile dupa finala de la Australian Open, insa s-a…

- Simona Halep (2 WTA) s-a retras de la Qatar Total Open cu obiectivul declarat de a juca la Indian Wells (5-18 martie). Din pacate, e foarte greu de crezut ca ea se va reface, in totalitate, pentru acest turneu.

- Simona Halep (2 WTA) a cedat dupa un start de sezon care a epuizat-o din punct de vedere fizic. Pentru ea urmeaza o perioada de pauza si, in cel mai bun caz, romanca va reveni pe teren la Indian Wells (5-18 martie).

- Simona Halep s-a retras de la Doha inaintea semifinalei cu Garbine Muguruza, din cauza unei tendinite și anunța ca cel mai probabil va reveni la Indian Wells."Piciorul drept, talpa, accidentarea de la Melbourne o am inca si am avut-o zilnic. Am simtit dureri in fiecare meci, dar astazi a fost…

- Simona Halep a confirmat ca va juca la turneul Premier 5, de la Doha (Qatar), iar prima adversara a constantencei va fi Ekaterina Makarova, locul 36 WTA, in turul secund al turneului, pe care a mai intalnit-o de sase ori.

- Simona Halep a facut anunțul așteptat de toți fanii de la Doha. Romanca de pe locul 2 WTA a specificat la conferința de presa ca va juca in turneul din Qatar. ”Voi juca la acest turneu. Inca mai simt dureri, dar voi intra pe teren”, a spus Simona, in cadrul unei conferințe de presa, potrivit…

- A inceput sa joace tenis la varsta de 4 ani si jumatate, alaturi de fratele sau mai mare. A fost legitimata la Clubul Sportiv nr. 2 din Constanta. A debutat in circuitul ITF (International Tennis Federation) in Romania, in 2006. Anul urmator castiga doua turnee de simplu si doua de dublu, noteaza site-ul…

- Simona Halep revine la Cluj. Federatia Romana de Tenis anunta nominalizarea celor mai bune jucatoare de tenis din Romania, din acest moment, pentru echipa de FED Cup care va juca la Cluj-Napoca, cu Canada, in zilele de 10 si 11 februarie 2018, meci din primul tur al Grupei Mondiale II. Astfel, Florin…

- Simona Halep a revenit luni în România, dupa finalul turneului de la Australian Open, unde românca s-a clasat pe locul doi mondial. Simona Halep a scris, marți, un mesaj pe contul sau de Instagram unde a povestit despre „momentele speciale” pe care le-a trait…

- Chris Evert, una dintre cele mai mari jucatoare de tenis din istorie si o sustinatoare declarata a Simonei Halep, a dezvaluit de i-a transmis Darren Cahill inaintea finalei pe care romanca a pierdut-o la Australian Open in fata lui Caroline Wozniacki, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6.Antrenorul ustralian…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep va castiga in acest an primul sau turneu de Mare Slem la Roland Garros, a pronosticat site-ul Australian Open, competitie la care sportiva din Romania a pierdut dramatic finala, sambata, in fata danezei Caroline Wozniacki, invingatoare cu 7-6 (2), 3-6, 6-4. …

- Simona Halep ajunge astazi in Romania dupa turneul incredibil facut la Australian Open. Cu toate ca a fost invinsa in finasa de daneza Caroline Wozniacki care a detronat o si in clasamentul WTA, Simona Halep este asteptata cu nerabdare de sute de fani pe Aeroportul Henri Coanda. Aceasta este a doua…

- Efortul celor doua saptamani de la Australian Open a avut repercusiuni asupra starii de sanatate a Simonei Halep. Conform celor de la WTA, care citeaza ca sursa ESPN, post de televiziune la care este angajat și antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, jucatoarea din Romania a ajuns azi-noapte la un…

- Simona Halep (Romania) a ratat din nou ocazia de a castiga un tilu de Mare Slem, dupa ce a fost invinsa sambata de Caroline Wozniacki, scor 7-6(2), 3-6, 6-4. Finala de la Australian Open a fost una minunata, iar castigatoarea ei isi asigura recompense uriase, in timp ce invinsa Halep primeste aprecierea…

- Ilie Nastase, dupa succesul fantastic al Simonei Halep : ”Ți-a trecut glonțul pe la ureche. Bine ca n-a intrat!”. ”A fost meciul carierei Simonei, mai ales ca adversara ei nu a fost precum Osaka sau Davis. Nu uitați ca Angelique Kerber a fost și numar unu mondial, are Grand Slam-uri caștigate. De aceea…

- Mats Wilander, expertul Eurosport care in perioada 15-28 ianuarie va analiza zi de zi actiunea de la Australian Open, mizeaza mai mult pe Maria Sarapova decat pe Serena Williams sa isi regaseasca ]n 2018 forma atinsa anterior in circuitul feminin de tenis Suedezul cu sapte titluri de Mare…

- De cand a ajuns numarul 1 mondial, Simona Halep se bucura de admirație, apreciere și respect din partea tuturor și, pe buna dreptate, merita sa fie tratata ca o regina. Simona Halep a povestit recent cum i s-a schimbat viata de cand a ajuns pe locul 1 in ierarhia WTA. Tenismena a dezvalui cu umor ca…

- Simona Halep a anuntat ca de când a devenit numarul unu mondial s-a întâlnit în mai multe rânduri cu situatii inedite. În restaurante, nimeni nu o mai lasa sa plateasca, iar Darren Cahill i-a spus, în gluma, ca este o "partenera ieftina". "Acum,…

- Simona Halep trage tare la antrenamente. La ce chinuri a fost supusa campioana noastra inainte de debutul in noul sezon. Simona Halep se pregatește de debutul in noul sezon, care se va face odata cu primul meci de la turneul de la Shenzen, contra lui Nicole Gibbs . Simona Halep a fost inregistrata la…

- Darren Cahill nu poate ramâne indiferent la criticile care i se aduc Simonei Halep, astfel ca a simțit nevoia sa îi ia apararea în fața haterilor. „Priviți-va mai bine pe voi înșiva. Nu sunt de acord ca Simona ar trebui sa joace altfel. Eu mereu încerc…

- Simona Halep s-a antrenat pentru noul sezon WTA in Romania, alaturi de tehnicianul Darren Cahill. Dupa cateva saptamani petrecute in tara noastra, australianul s-a declarat foarte multumit de pregatirea pe care a facut-o cu numarul 1 WTA, precizand totodata ca marea provocare din 2018 pentru Halep va…

- Simona Halep a plecat in Thailanda. Numarul 1 mondial din tenisul feminin va participa la World Tennis Thailand Championship, competitie ce va desfașura pe 23 si 24 decembrie. “Este un demonstrativ dragut, nu am fost niciodata in Thailanda si am decis sa mergem la caldura. Sunt putin trista ca plec…

- Liderul WTA, Simona Halep, va evolua in cadrul turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship 2017, eveniment ce va avea loc in perioada 23-24 decembrie și care va fi in direct pe canalele Digi Sport.

- Ce admira Simona Halep la barbat. Numarul 1 WTA a dezvaluit ca se va retrage din tenis in jurul varstei de 30 de ani pentru a-si intemeia o familie. Acum ea are 26 de ani. Ce calitati trebuie sa indeplineasca alesul inimii sale? In interviul pentru Digi Sport, Simona a vorbit despre lucrurile pe care…

- Simona Halep le promite romanilor ca in viitor se va ocupa strict pentru a șlefui noi campioni pentru aceasta țara, ea fiind liderul mondial WTA in acest moment. "Eu am jucat intotdeauna pentru Romania. Pe viitor ma voi implica sa produc campioni pentru Romania. Nu știu cum o voi face, dar știu ca asta…

- Darren Cahill, australianul care o pregatește pe Simona Halep, a transmis un mesaj pe Instagram cu ocazia zilei naționale a Romaniei. Antrenorul de 52 de ani a surprins pe toata lumea, postand mesajul inclusiv in limba romana: "Toate cele bune Romaniei de ziua naționala. Țara minunata. Oameni buni!',…