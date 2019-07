Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase personalitați o intampina pe Simona Halep, la Aeroportul Otopeni. Campioana se intoarce in Romania, dupa ce a cucerit marele trofeu de la Wimbledon, in urma unui meci superb caștigat impotriva Serenei Williams.

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a revenit in Romania cu trofeul de la Wimbledon. Avionul care a purtat-o pe Simona de la Londra la București a aterizat pe aeroportul Otopeni la ora 17:15. Zeci de jurnaliști au așteptat-o pe Halep. Din comitetul care a intampinat-o au facut parte ministrul Tineretului…

- Aeronava in care se afla Simona Halep (nr. 7 WTA) a aterizat, luni, pe Aeroportul Henri Coanda București, sportiva urmand a fi intampinata de mai multe oficialitați in Salonul Oficial. La aeroport se afla și foștii mari jucatori de tenis Ilie Nastase și Ion Țiriac, transmite Mediafax.CITEȘTE…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a castigat turneul de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, sambata, in finala, in doua seturi, scor 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams. Constanteanca aduce Romaniei primul titlu la simplu la Wimbledon, dupa doua finale pierdute de Ilie Nastase, in 1972 si 1976.…

- Campioana la Wimbledon dupa finala cu Serena Williams, Simona Halep a fost și astazi in centrul atenției in complexul de la All England Club. La tradiționala ședința foto cu trofeul caștigat, Simona a aparut intr-o ținuta extrem de eleganta și a fost admirata de toata lumea.

- Fostul tenismen Ilie Nastase a declarat, sambata, ca victoria obtinuta de Simona Halep in finala turneului de la Wimbledon este cel mai istoric rezultat al tenisului romanesc. El considera ca Halep trebuie sa se concentreze de acum incolo doar pe turneele de grand slam si sa nu se gandeasca la clasamentul…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon! A trecut in finala de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Ilie Nastase a oferit declarații controversate inaintea meciului, dar la final a fost mult mai reținut. „Eu cred ca a fost cea mai rapida finala de la Wimbledon.…

- Ilie Nastase, 72 de ani, fostul mare tenisman roman, a vorbit despre șansele Simonei Halep, 7 WTA și 27 de ani, de a triumfa in premiera la Wimbledon. Finala dintre Simona Halep și Serena Williams se joaca sambata, de la ora 16:00; Partida Halep - Williams va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și…