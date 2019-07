Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost intampinata ca o regina in orașul natal, Constața. De la bordul unui autobuz etajat, campioana a prezentat constanțenilor trofeul de la Wimbledon. Autobuzul care a transportat-o pe Simona alaturi de care s-au aflat zeci de copii, a parcurs traseul bulevardul Tomis, Termele Romane…

- Simona Halep le face o surpriza placuta constantenilor, pentru ca a luat decizia de a prezenta trofeul de la Wimbledon si în orasul natal. Numarul 4 WTA a învins-o în finala turneului pe iarba pe Serena Williams, 6-2, 6-2.

- Aproape 20.000 de suporteri romani au venit, miercuri seara, pe Arena Naționala, pentru a participa la ceremonia in cadrul careia Simona Halep iși prezinta trofeul de la Wimbledon. Pe stadion sunt prezenți, printre alții, Ion Țiriac, Daniel Dobre, Gabriela Szabo, Mihai Leu, Elisabeta Lipa, Gica Hagi și…

- Simona Halep a ajuns, luni, in Romania, pe aeroportul Henri Coanda, dupa ce a castigat Wimbledon 2019. Sportiva din Constanta e prima jucatoare din Romania care reuseste aceasta performanta, iar fanii au venit sa o intampine la aeroport. Unul dintre ei a iesit in evidenta, cu un mesaj special. Halep…

- Cand se intampla un eveniment de o asemenea anvergura, intr-un sport cu asemenea expunere, se cuvine sa ne exploram cumva sentimentele. Sa-l incercam pe cel de recunostinta, de exemplu. Simona Halep, o fata din Constanta, ne-a facut partasi la fericirea ei. Cand era prinsa in ghearele indoielii, ...

- Jucatoarea din Belarus nascuta in Scottsdale, SUA, s-a impus mult mai clar in turul secund decat Simona Halep, care a trecut de Mihaela Buzarnescu in trei seturi, scor 6-3, 4-6, 6-2. Azarenka nu a avut probleme in fata lui Tomljanovic, pe care a invins-o cu 6-2, 6-0. Azarenka si-a facut temele pentru…

- Simona Halep, 27 de ani, 7 WTA, a invins-o pe Mihaela Buzarnescu, 31 de ani, 53 WTA, in duelul romanesc disputat miercuri, in turul 2 al turneului de Mare Șlem de la Wimbledon, scor 6-3, 4-6, 6-2. Mihaela Buzarnescu a avut un discurs de campioana la finalul partidei. ”A fost un meci bun in mare parte.…

- SIMONA HALEP BELINDA BENCIC LIVE STREAM ONLINE VIDEO MADRID 2019. Simona Halep - Belinda Bencic s-a mai jucat de trei ori pana acum in circuit. Elvețianca este in avantaj, conducand cu 2-1. Primul meci a avut loc la Wimbledon 2014, Simona Halep - Belinda Bencic 6-4, 6-1. Primul succes al elvetiencei…