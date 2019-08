Silviu Chelaru, de la un simplu concurent, la jurat al emisiunii „MasterChef”

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) se afla pe pozitia 701-800 la nivel international in clasamentul Academic Ranking of World Universities/ARWU 2019, Shanghai. Este urmata de Universitatea d...

- Porțile celei de-a cincea ediții UNTOLD abia s-au inchis, insa magia festivalului se resimte in oraș. Din cei peste 372.000 de participanți cat au fost in acest an in toate cele 4 zile, unii dintre ei mai pot fi vazuți inca pe strazile orașului Cluj-Napoca. Organizatorii estimeaza ca din total participanților,…

- Organizatorii estimeaza ca din total participanților, 20% sunt din județul Cluj, 20 % din strainatate, iar restul de 60% venind din toata România. Și anul acesta, au fost prezenți participanți din peste 100 de țari ca, Anglia, Olanda, Franța, Belgia, Austria, Polonia, Ungaria, pâna la…

- Artistul britanic Robbie Williams a sustinut, duminica seara, un concert de o ora si jumatate la festivalul Untold din Cluj-Napoca, in cadrul caruia a cantat un duet cu tatal sau si a impartit tricouri publicului, transmite Mediafax. Robbie Williams a urcat, duminica seara, pe scena principala a festivalului…

- Originar din Valea Jiului, Chef Silviu Chelaru și-a descoperit pasiunea pentru gatit înca de când era copil. A crezut întotdeauna în ea, a luptat, a muncit extrem de mult și nimic nu l-a oprit sa-și transforme visul în realitate. Și-a încercat rezistența…

- Pasiunea pentru gusturile rafinate a adus impreuna trei personalitați diferite. Chef Joseph Hadad, Chef Silviu Chelaru și cunoscutul artist și expert in vinuri, Cosmin Tudoran, sunt cei trei jurați MasterChef. Chef Joseph Hadad a reușit de-a lungul timpului sa se reinventeze atat pe plan personal, cat…

- Alba Iulia se afla pe locul 8 in clasamentul privind vitalitatea culturala a oraselor din Romania, in 2016. Primele trei locuri sunt ocupate de Cluj-Napoca, Sfantu Gheorghe (din judetul Covasna) si Miercurea Ciuc, potrivit rezultatelor unui studiu lansat, luni, de Institutul National pentru Cercetare…

- Fotbaliștii naționalei de tineret a Romaniei au petrecut o ora intr-un centru comercial din Forli, ieșind puțin din tensiunea partidei de maine seara cu Franța, decisiva pentru calificarea in semifinalele Euro 2019 și la Jocurile Olimpice 2020 Tokyo. La locul de joaca, ne-am reamintit, dupa ce mai devreme…