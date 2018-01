Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi afirmat luni ca sub indrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO in urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. In cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, in varsta de 81 de ani, s-a descris pe el insusi ca un 'copil al razboiului care a trait timp de 50 de ani…

- Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege care defineste zonele din estul tarii aflate sub controlul fortelor pro-ruse ca fiind ocupate temporar de Rusia, anunta BBC. Moscova a condamnat decizia, apreciind ca nu poate fi considerata decat pregatire pentru “un nou razboi”, transmite News.ro . Legea privind…

- Oficiali americani suspecteaza producatorul antivirusului Kaspersky ca software-ul este folosit în activitatile de spionaj rusesc si pentru a împiedica activitatile de spionaj americane, relateaza The Wall Street Journal. Estonia suferise un atac cibernetic puternic…

- Bulgaria este excelent pregatita pentru presedintia europeana, guvernul a creat chiar un minister special, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru Deutsche Welle. "Coordonatoarea acestui minister, Liliana Pavlova, la fel si premierul Boiko Borisov, sunt pregatiti excelent.…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa, dupa ce presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a intalnit cu el marti seara la Bruxelles pentru a-i transmite criticile oficialilor europeni…

- Ungaria este gata sa isi majoreze pana la 1,2% din PIB contributia la bugetul Uniunii Europene, a declarat luni Janos Lazar, sef de cabinet al premierului Ungariei, citat de MTI. "Suntem convinsi ca nu putem avea mai multa Europa cu mai putini bani", a spus ministrul ungar intr-o conferinta de presa…

- Potrivit Kommersant, Farit Muhamedsin, care a detinut functia de ambasador la Chisinau din 2012, va implini la sfarsitul lui ianuarie 71 de ani, depasind astfel limita de varsta pentru functionarii de stat. Oleg Vasnetov are 64 de ani, este diplomat de cariera si lucreaza in Ministerul Afacerilor…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor întari ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apararii, astfel încât Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul…

- Noul guvern austriac doreste sa reduca tensiunile intre tarile din estul si vestul Uniunii Europene, a declarat, miercuri, la Bruxelles cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza dpa. 'Vrem sa ajutam la depasirea crizelor existente', a spus Kurz dupa o intrevedere cu presedintele…

- 13 noiembrie 2017 - Comportamentul neascultator al Kievului este dovada ca negocierile progreseaza. Intalnirea recenta a Presedintelui Donald Trump cu Presedintele Vladimir Putin a eclipsat o saptamana de evolutii in Ucraina, o tara pe care Rusia si SUA, in mod ironic, au un interes comun sa o pacifice.…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a semnat joi, 14 decembrie, noua Declaratie comuna privind prioritatile legislative ale UE pentru 2018-2019. Ceilalti semnatari au fost presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si Juri Ratas, detinatorul presedintiei prin rotatie a Consiliului…

- Organizația militara condusa de SUA a anunțat, printr-un comunicat, ca “aliații au descoperit un sistem de rachete rus care provoaca ingrijorari”, indemnand Rusia sa “se adreseze acestor ingrijorari intr-o maniera transparenta și substanțiala, angajandu-se activ intr-un dialog tehnic…

- In acest context, ruta Chisinau-Moscova, singurul tren rusesc care mai circula prin Ucraina, ar putea fi anulata.Ministrul ucrainean al Infrastructurii, Vladimir Omelian, a anuntat ca tara sa nu va inregistra pierderi de pe urma sistarii transportului feroviar cu Federatia Rusa."Circulatia…

- Valoarea ”facturii Brexitului” pe care o are de achitat Londra la Bruxelles este estimata undeva intre 40 si 45 de miliarde de euro, a declarat vineri un purtator de cuvant al Downing Street pentru AFP, conform News.ro . Liderii celor doua tabere au anuntat vineri dimineata incheierea unui acord de…

- Președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, aflat într-o vizita în SUA, s-a întâlnit cu mai mulți senatori și congresmeni americani. Potrivit unui comunicat al PDM, discutiile s-au axat pe subiecte de interes international, cu accent pe situatia din Republica…

- Zilele acestea, in plenul Parlamentului European la Bruxelles, Razvan Popa a luat cuvantul pentru a sublinia din nou importanța ca Romania sa acceada in spațiul Schengen pentru ca a caștigat acest drept. Romania a implinit 10 ani de cand a devenit țara membra a Uniunii Europene și iși dorește, legitim,…

- Comunicat de presa: Sunt roman, reprezint si promovez industria romaneasca de mobila, textila si alimentara in Rusia, republicile ex-sovietice, Europa, Asia si America. Exista informatii clare despre faptul ca Romania primeste directive de la Bruxelles prin care se „dicteaza” ca producatorii romani…

- Este timpul pentru o discuție intransigenta cu Rusia din cauza sprijinului acordat guvernului sirian și a acțiunilor sale subversive in Europa, a declarat consilierul Casei Albe in probleme de securitate naționala, generalul Herbert McMaster, scrie Vocea Americii. McMaster afirma ca sprijinul Rusiei…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a anunțat vineri desfașurarea "într-un viitor foarte apropiat" a unor referendumuri pe tema aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana și la NATO. El se declara ferm convins ca populația se va pronunța în favoarea intrarii în UE…

- Deputatii USR au mers miercuri in biroul lui Liviu Dragnea pentru a protesta fata de comunicatul pe care liderul PSD l-a dat in fals, in mod abuziv si fraudulos, fara a respecta regulamentele Parlamentului. In biroul lui Liviu Dragnea a fost si deputatul USR de Maramures, Vlad Durus. “Prin acea declaratie,…

- Federatia Rusa îsi va lansa trenurile prin ocolirea Ucrainei pâna la finele anului curent. Declaratia a fost facuta de ministrul Transporturilor al Rusiei, Maxim Sokolov. Este vorba despre 62 de trenuri de pasageri si de 30 de marfare, scrie deschide.md.

- Uniunea Salvati Romania (USR) a trimis o scrisoare catre liderii institutiilor europene si grupurilor politice de la Bruxelles pentru a atrage atentia cu privire la 'asaltul' coalitiei PSD-ALDE asupra independentei sistemului de justitie din Romania, se arata intr-un comunicat de presa al USR.…

- Șeful diplomației americane Rex Tillerson susține ca "împreuna cu prietenii din Europa recunoaștem amenințarea activa pe care Rusia o prezinta&", într-un discurs ținut marți, pe tema politicii Statele Unite în Europa și

- Rusia a creat sute de mii de conturi in rețelele sociale pentru operațiuni secrete in Europa și America de Nord, se arta in raportul delegației ucrainene „Informații subversive și operațiuni psihologice ale Rusiei in social media“, prezentat la reuniunea Interparlamentara a Consiliului Ucraina-NATO…

- Liderul catalan separatist destituit Carles Puigdemont a afirmat ca apartenenta sau nu la Uniunea Europeana (UE) este ''o decizie pe care trebuie s-o ia poporul Cataloniei'', opinie ce a strarnit luni nemultumiri in randul adversarilor sai, relateaza AFP. ''Este posibil sa nu existe multi oameni…

- Uciderea, joi, a cinci soldati ucraineni in confruntari cu rebelii separatisti prorusi 'este o noua ilustrare a consecintelor tragice ale agresiunii ruse in Ucraina', si-a exprimat vineri regretul presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza AFP.'Uniunea Europeana condamna agresiunea…

- Prim-ministrul britanic Theresa May le va adresa un avertisment liderilor Uniunii Europene, la summitul de vineri de la Bruxelles, in legatura cu 'state ostile precum Rusia' și va promite ca Marea Britanie iși va menține angajamentul fața de securitatea europeana dupa Brexit, noteaza vineri BBC News.…

- Acest anunț survine dupa un an plin de incercari pentru statele UE, in care peste 200 de oameni au murit in catastrofe naturale. La sfarșitul lui octombrie, in Portugalia — scena unor incendii devastatoare pe parcursul verii și al toamnei—, președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, s-a…

- Consilierul local si presedintele USR Sector 1, Clotilde Armand, a trimis, miercuri, o scrisoare deschisa adresata presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, dar si presedintelui francez, Emmanuel Macron, cerandu-le sa analizeze cu atentie…

- Vladmir Putin a ordonat, luni, echiparea armatei și a flotei țarii sale cu armele „cele mai moderne” în scopul întaririi capacitații acestora. „Armata noastra si flota noastra trebuie sa aiba armele cele mai moderne", a declarat Putin, într-o reuniune…

- Traian Basescu, aflat in Republica Moldova la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova, a vorbit despre o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania. El a remarcat ca vor fi necesare negocieri foarte dure intre Federația Rusa, Ucraina, Romania și Republica Moldova,…

- Rusia propune unirea Romaniei cu Moldova pe modelul alipirii Crimeii la Rusia! Ambasadorul Federației Ruse la București, Valeri Kuzmin, a declarat, joi, la Suceava, ca Romania ar putea urma calea referendumului privind unirea cu Republica Moldova. „In Romania, nu de puține ori am auzit care ar fi partea…

- O echipa de specialiști creata de UE in 2015 pentru a detecta și combate atacurile Rusiei prin intermediul internetului a inregistrat lunile trecute o mare intensificare a campaniilor destinate agravarii crizei din Catalonia, scrie El Pais citat de Rador. Acest departament care depinde de Inaltul Comisar…

- Crearea noilor structuri de comanda militara în cadrul NATO poarta marca epocii Razboiului Rece, a declarat vineri reprezentantul permanent al Rusiei la NATO, Aleksandr Grusko, relateaza site-ul agentiei Tass, scrie gândul.info „Este evident acum ca, prin luarea unor astfel…

- In ciuda faptului ca in discursul din septembrie despre Starea Uniunii Europene presedintele CE a afirmat raspicat ca Romania trebuie sa intre in Spatiul Schengen, acum acesta a sugerat ca alte state sunt mai bine pregatite. „O astfel de pozitie arata inconsecventa in viziunea despre proiectul…

- Organizația Tratatului Atlanticului de Nord a reamintit ca poziția NATO privind Rusia ramâne neschimbata: Alianța va relua cooperarea practica cu Moscova numai dupa ce aceasta va construi relații cu Ucraina în conformitate cu dreptul internațional, a declarat secretarul general adjunct…

- Ceremonia a avut loc in marele sanctuar creștin de la Mosta, nu departe de domiciliul și de locul unde jurnalista, in varsta de 53 de ani, a murit in explozia unei bombe montate sub masina sa. Acest atentat, extrem de rar intalnit intr-o țara din Uniunea Europeana, a șocat profund Europa și…

- Paul Manafort, directorul fostei echipe de campanie a presedintelui Donald Trump, si fostul subaltern Rick Gates au fost plasati in arest preventiv la domiciliu. Un judecator federal a aprobat, luni seara, solicitarile procurorilor si a fixat o cautiune de zece milioane de dolari pentru Paul…

- A fost un "pas istoric", dupa cum spunea actualul titular de la Elysee, dar facut mai ales din ingrijorariile foarte pamantene ale celor de la Bruxelles legate de iesirea Regatului Unit din Uniune si de volatilitatea presedintelui Trump fata de respectarea angajamentelor de securitate. S-a intamplat…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan (PMP) ii reproșeaza premierului Mihai Tudose ca de la inceputul mandatului nu a efectuat nicio vizita oficiala in nicio capitala europeana. Intr-un interviu pentru ziare.com, Mureșan spune ca a observat ca atunci cand Mihai Tudose s-a aflat la Bruxelles, „și presedintele…

- Consiliul Federației din Rusia l-a acuzat pe Kurt Volker, trimisul special al SUA in Ucraina, de incercarea de a „perturba acordul de la Minsk“. Președintele Comisiei pentru afaceri internaționale al Consiliului Federației (senatul Parlamentului Rusiei), Konstantin Kosacev, a declarat ca „absența pacificatorilor…

- Eurodeputatul roman Siegfried Muresan (PMP) este negociatorul sef al Parlamentului European in ce priveste adoptarea bugetului Uniunii pentru anul 2018. Bugetul a fost votat de parlamentari intr-o forma care nemultumeste Consiliul European, institutia care reuneste sefii statelor membre. Urmeaza trei…

- Un recent atac ransomware, cunoscut sub denumirea Bad Rabbit si care are legaturi certe cu atacul ExPetr, care a avut loc in luna iunie a acestui an, a afectat, pe 24 octombrie, aproximativ 200 de tinte, localizate in Rusia, Ucraina, Turcia si Germania.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor: "Flota noastra, o jucarie in comparatie cu cea a Rusiei" Mai mult decat atat, Mihai Fifor afirma ca intr o confruntare directa, Rusia ar invinge fara probleme Romania. ."Pare sa zicem o flota de jucarie flota Romaniei in comparatie cu ce are dispus in momentul de fata…