- Grupul Volkswagen a ales Beijing drept orașul in care va lansa in premiera mondiala noul model Touareg, iar mașina va fi dezvaluita pe data de 23 martie 2018 și publicului din Romania in cadrul Salonului Internațional de Automobile București. Aflat in varful gamei de modele, Touareg exprima clar ambitiile…

- Romania 100, celebrata printr-o expoziție gastronomica inedita O noua etapa a Festivalului – Concurs ”Lada cu zestre” va avea loc sambata, 17 martie 2018, la Dumbravița și duminica, 18 martie 2018, la Gataia, incepand cu ora 14: 00. Localitați care concureaza in secțiunea Zestrea Timișului vor aduce…

- Mai puțin de un an este pana la preluarea de catre Romania a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. In 2019, timp de șase luni, Bucureștiul va avea posibilitatea sa aduca in atenție și sa dezvolte prin dialog cu statele membre, dar și cu instituțiile centrale europene, raspunsuri la diferite…

- Consilierul onorific al premierului Viorica Dancila, Gheorghe Popescu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca din planificarile Companiei Nationale de Investitii pe care le-a studiat reiese faptul ca in anul 2020, cand Bucurestiul va gazdui Campionatul European de fotbal, vor fi finalizate…

- CENTENAR. Deviza „Regelui de otel": Totul pentru tara, nimic pentru mine Cei 48 de ani la carma Romaniei l-au propulsat pe Carol I in varful topului conducatorilor romani, devansandu-l pe Stefan cel Mare, un alt mare conducator din istoria noastra. Cum a ajuns Carol I în România tine…

- Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", in colaborare cu Complexul Muzeal Judetean Neamt - Muzeul de Stiintele Naturii Roman, va invita sa vizitati expozitia temporara "Grigore Antipa - 150", care va fi gazduita in perioada 8 martie - 15 iunie 2018 la sediul din Sos Stefan cel Mare nr.…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat marti, la Brasov, conferinta internationala cu tema ”Constientizarea comunitatilor europene cu privire la importanta imbunatatirii politicilor in domeniul bioenergiei”, eveniment la care participa experti din domeniul bioenergiei si valorificarii…

- Capacitatea de cazare din Bucuresti va creste in urmatorii trei ani cu minimum 10%, tinand cont de proiectele hoteliere planificate sau aflate deja in constructie, unitati noi urmand a fi dezvoltate si in majoritatea oraselor mari ale tarii, in conditiile in care piata locala a avut in 2017 cel…

- Cele mai multe statii de incarcare pentru automobile electrice din Romania ofereau energie gratuit, pentru a incuraja adoptia masinilor electrice, dar posesorii acestor automobile au parte de o surpriza: tarifarea incarcarii va fi mai costisitoare decat cumpararea de benzina sau motorina, pentru aceeasi…

- Cea de-a XIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest (30 mai – 3 iunie) va avea loc in noul pavilion B2, de la Romexpo; Organizatorii au diminuat costurile pentru toate categoriile de standuri și propun beneficii generoase pentru editorii mici; Statele Unite ale Americii sunt Invitatul…

- Igor Dodon sustine ca Romania promoveaza unirea cu Republica Moldova la nivel de stat, iar aceasta politica este un gresita. Presedintele a dat asigurari ca Chisinaul nu pretinde la vechile teritorii moldovenesti, care acum sunt parte a Romaniei, si cere ca si Bucurestiul sa nu aiba pretentii teritoriale…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a cere revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Ministru roman solicita demiterea procurorului, lupta anticoruptie amenintata",…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut, joi, revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, iar cotidianul Financial Times scrie ca "Bucurestiul face parte dintr-un grup tot mai mare de capitale europene care confrunta Comisia Europeana in privinta statului de drept".

- In direct la Romania TV, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut dezvaluiri socante. Firea spune ca a fost amenintata cu moartea si cu bataia pentru ca firma din Turcia a castigat licitatia de 100 de milioane de euro pentru a dota Bucurestiul cu...

- Niculae Badalau nu vrea sa mai fie președinte executiv al PSD. Prezent in conferința de presa la sediul PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau a fost intrebat daca la Congresul Extraordinar din luna martie va candida la funcția pe care o deține acum – aceea de președinte executiv al PSD, potrivit opiniagiurgiu.ro…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anuntat joi ca inmatricularile de autoturisme noi in Europa au crescut de doua ori mai rapid in luna ianuarie 2018 decat pe ansamblul anului 2017, cel mai puternic ritm de crestere fiind inregistrat in Romania, informeaza Reuters. Un numar de…

- Primarul General, Gabriela Firea, a prezentat ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, principalele investitii care vor fi facute anul acesta in Capitala: constructia de spitale noi si modernizarea celor existente, reabilitarea cladirilor cu risc seismic si implementarea unei strategii Smart City pentru…

- Cea de-a doua ediție a competiției de programare pentru fete - Technovation este în plina desfașurare, iar fetele cu vârste cuprinse între 10- 18 ani se pot înscrie pâna pe data de 7 Martie! Programul Technovation Challenge este adus în România…

- Huburile ar putea reprezenta 2-3% din totalul stocului de birouri in urmatorii doi ani. In prezent, aceste spatii de co-working reprezinta 1% din cele 3,3 mil. mp de birouri din Romania. Aproximativ 30.000 de metri patrati de spatii de birouri functioneaza in Bucuresti ca huburi, adica zone…

- Bucurestiul a fost, in 2017, cel mai activ oras din punct de vedere imobiliar din Romania si cu cele mai scumpe chirii, in timp ce Cluj-Napoca a inregistrat pretul mediu de vanzare cel mai mare pe metrul patrat, releva o analiza de specialitate, citata de Agerpres. Conform datelor citate, cele mai listate…

- Cererea de autovehicule cu propulsie alternativa a continuat sa creasca anul trecut, in Romania fiind inmatriculate 188 vehicule electrice (+154% fata de 2016) si 2039 hibride (+87,2% fata de 2016), potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) Gorj va organiza joi, 1 februarie, la Sala „Constantin Brancusi" a Palatului Parlamentului din Bucuresti, expozitia internationala de arta plastica int...

- Europarlamentarul roman Marian Jean Marinescu considera ca cea mai usoara cale de integrare europeana a Republicii Moldova este prin Unirea cu Romania. In opinia sa, in Anul Centenarului este timpul potrivit ca Bucurestiul sa elaboreze un proiect de tara care ar viza Unirea celor doua maluri ale Prutului.

- 2017 s-a dovedit a fi cel mai bun an din istoria BMW Group in Romania in ceea ce priveste numarul de autovehicule livrate. Cu un total de 2.932 automobile BMW si MINI si 268 de motociclete, performanta este peste recordul stabilit in 2007, cu un total de 2.922 de automobile livrate.

- Municipiul București s-a clasat pe locul trei într-un top al orașelor pe raza carora sunt postate cele mai multe mesaje antisemite pe Facebook și Twitter, potrivit declarațiilor ministrului israelian pentru Diaspora, Naftali Bennett. Software-ul, numit Anti-Semitism Cyber Monitoring…

- Publicația franceza "Le Figaro" a scris ca "in ciuda avertismentelor de la Bruxelles, Liviu Dragnea, liderul PSD urmarit de justitie pentru coruptie, isi continua cruciada impotriva judecatorilor"."Executivul condus de Viorica Dancila, prima femeie premier in Romania, nu poate pune capat instabilitatii…

- Avertismentul lansat de oficialii Comisiei Europene este comentat de presa internationala. Romania risca sa ajunga pe lista neagra a statelor in care independenta justitiei este pusa in pericol, comenteaza jurnalistii straini.

- Bucurestiul nu isi respecta obligatiile privind reformarea justitiei si nu demonstreaza clar separatia puterilor in stat, arata un raport elaborat de un expert in afaceri europene, Gary Cartright, el recomandand suspendarea extradarilor catre Romania pana la remedierea problemelor.

- Cerere mare de spatii logistice si industriale. Unde se pozitioneaza Clujul Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut, in 2017, cu 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand un nou maxim istoric, conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara. Cea…

- Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu circa 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand un nou maxim istoric, in conditiile in care cea mai mare parte a cererii a venit din partea companiilor de logistica, transport si distributie, care au inchiriat…

- Presedinte al ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania) si expert in industria auto, Gabriel Sicoe a vorbit intr-un interviu pentru „Adevarul“ despre piata auto de la noi, avalansa de importuri de masini second-hand, programul Rabla, precum si despre mult asteptata autostrada Pitesti-Sibiu.

- Deși Capitala a fost ferita de capriciile iernii pana acum, meteorologii informeaza ca acest lucru urmeaza sa se schimbe. Spre seara de sambata, un ciclon de aer rece va acoperi Bucureștiul, iar de duminica, ne putem aștepta la ninsori și straturi de zapada care ajung pana la 10-15 centimetri, scrie…

- Cluj Napoca a detronat Bucureștiul și a devenit cel mai scump oraș din Romania in privința prețurilor la apartamente. E urmarea fireasca a dezvoltarii fabuloase de care a avut parte in ultimii ani- cred experții.

- Presa internationala scrie despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la numirea noului prim ministru, mentionand ca Romania va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim ministru din ultimul an, informeaza Digi 24.BBC: ldquo;Romania va avea pentru…

- Exista un loc in Masivul Piatra Mare care te intampina cu peisaje spectaculoase, trasee de o frumusețe nebanuita și natura in starea ei pura. La Tamina, trecatorii nu știu ce sa admire mai intai: cascadele, padurile verzi sau priveliștea care iți taie respirația. Tamina, aflata la o altitudine de 1.100…

- "Aprofundarea relațiilor romano-nipone reprezinta o prioritate a componentei de politica externa din Programul de Guvernare, pe care ne dorim sa o promovam cu eficiența și va ramane un obiectiv constant al Romaniei indiferent de formula de guvernare de la București", a declarat vicepremierul Paul…

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea...

- BBC scrie ca "Romania pierde un al doilea prim-ministru in sapte luni. Dupa ce partidul politic din care facea parte Mihai Tudose si-a retras sustinerea, prim ministrul social-democrat a afirmat ca demisioneaza "cu capul sus". "Dragnea mentine o strangere ferma atat asupra partidului aflat la guvernare,…

- Tacamuri medievale din Castelul Bathory, un inel de argint de secol X, scrisoarea Regelui Mihai catre Corneliu Coposu ori o cupa de lut din epoca bronzului sunt doar cateva dintre cele mai valoroase piese de patrimoniu pe care vizitatorii le pot admira, in aceasta perioada, in cadrul unei inedite expozitii.

- Afacerile din industria auto romaneasca, incluzand aici atat producția de mașini cat și pe cea de componente, au urcat la circa 23,5 miliarde de euro. Cel puțin acestea sunt estimarile Asociației Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).

- Biblioteca Județeana „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva organizeaza și in acest an, in ziua de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, o manifestare culturala speciala desfașurata sub genericul „Ce-ți doresc eu ție, dulce Romanie”. Este cea de-a IX-a ediție a acestei…

- Ambasada Statului Palestina la Bucuresti saluta declaratia presedintelui Klaus Iohannnis privind statutul Ierusalimului, afirmand ca astfel Romania dovedeste respect fata de principiile de drept si fata de legea internationala, se arata intr-un comunicat transmis, sambata, catre MEDIAFAX.

- Preturile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat si vechi, s-au majorat cu 10,48% in acest an, fata de 2016, pe fondul cresterii achizitiilor, dar au inregistrat o scadere usoara in ultimul trimestru al anului, potrivit unui raport publicat vineri de portalul Imobiliare.ro.…

- Michel Taube a postat un editorial in publicația franceza Opinion Internationale in care sunt analizate toate mișcarile din Romania de cand s-a pornit procesul de reformare al Justiției, facand o analiza aplicata pe activitatea DNA."Pentru a remedia practicile care afecteaza statul și societatea…