- Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis marti suspendarea tuturor zborurilor in Europa cu avioane Boeing 737 MAX, in urma tragediei aviatice produse duminica in Etiopia, relateaza agentia Reuters. Intr-un comunicat emis de EASA se mentioneaza ca aceasta ”masura de precautie” se aplica…

- Un zbor al companiei Ethiopian Airlines, care se indrepta spre capitala Nairobi, s-a prabușit duminica dimineața, avand 149 de pasageri la bord și opt membri ai echipajului, a informat un purtator de cuvant al companiei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. Zborul ET 302…

- Un avion care efectua un zbor al companiei Norwegian Air Shuttle de la Stockholm la Nisa, la bordul caruia se aflau 169 de pasageri, a fost nevoit sa se intoarca din drum, in urma unei alerte cu bomba, relateaza Reuters.Aeronava, de tip Boeing 737, s-a intors pe Aeroportul Arlanda, la periferia Stockholmului,…

- Berlin, 1 feb /Agerpres/ - Germania va alege intre avioanele de lupta Eurofighter de la Airbus si F/A-18 de la Boeing pentru a inlocui aparatele Tornado invechite ale fortelor sale aeriene, eliminand dintr-o competitie de miliarde de euro avioanele F-35 produse de Lockheed Martin, transmite vineri Reuters,…

- Boeing a anuntat miercuri ca a efectuat zborul inaugural al unui prototip de vehicul zburator, un pas mic dar semnificativ in eforturile celui mai mare producator de avioane din lume de a revolutiona transporturile urbane si serviciile de livrare a coletelor, transmite Reuters.Boeing concureaza…

