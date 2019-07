Și-au bătut nevestele! S-a lăsat cu ordine de protecție și dosare penale Polițiștii din Bistrița-Nasaud au emis doua ordine de protecție provizorii impotriva a doi barbați care și-au agresat soțiile. Totodata, pe numele acestora oamenii legii au intocmit cate un dosar penal. In ultimele 24 de ore, polițiștii din Bistrița-Nasaud au intervenit pentru aplanarea unor stari conflictuale, iar ca urmare a celor constatate la fața locului au intocmit doua dosare penale pentru violența in familie și au emis doua ordine de protecție provizorii. Unul dintre acestea a fost emis miercuri 17 iulie, de catre polițiștii de la Ordine Publica impotriva unui barbat de 49 de ani din Bistrița,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

