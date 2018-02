Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri.

- O femeie in varsta de 55 de ani a murit la spital, iar un barbat de 59 de ani a fost ranit in urma unui accident rutier care a avut loc pe strada Prelungirea Saturn. ”Un sofer in varsta de 59 de ani care circula pe strada Prelungirea Saturn a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens lovind…

- Artistul de muzica populara Nelu Sarbu a murit la varsta de 61 de ani. Nona Anton, fiica interpretului a facut declarații emoționante despre ultimele clipe din viața acestuia. Nona Anton, fiica artistului, a povestit ca acesta s-a simtit rau, iar sotia sa a sunat de urgenta la Ambulanta. Cantarețul…

- Simona Halep nu a reusit nici din a treia incercare sa cucereasca primul ei trofeu de Grand Slam, fiind invinsa, sambata, de daneza Caroline Wozniacki in finala de la Australian Open.Partida dintre primele doua clasate in ierarhia mondiala, Simona pe locul intai, Caroline pe locul doi, a fost una incrancenata,…

- Patru persoane au ajuns sambata la spital in urma unui accident rutier petrecut pe Calea Turzii, langa Cluj-Napoca. In jurul orei 13,20, un șofer de 40 de ani din Cluj-Napoca, care circula cu un autovehicul pe direcția Feleacu – Cluj-Napoca și care consumase bauturi alcoolice, intr-o curba deosebit…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, intr un accident rutier, care a avut loc intre Cluj Napoca si Feleac, iar patru dintre ele au fost transportate la spital, informeaza Agerpres.ro. Doua echipaje cu modul de descarcerare, unul SMURD de terapie intensiva si o ambulanta SAJ, au intervenit ca urmare…

- Accident pe E85, la intrarea in Focșani, in dreptul benzinariei Socar. Potrivit unor surse, conducatorul unui Volkswagen Sharan, cu numere de Galați, ar fi ieșit din benzinarie pe interzis, fiind acroșat de un autoturism Renault Clio, cu numere de București, care se deplasa pe direcția Focșani…

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Masina in care se afla acesta s-a rasturnat. Consulul bulgar a fost transportat de urgenta la spital.

- O ambulanța a ramas inzapezita in curtea Institutului de Psihiatrie Socola (Iași) fiind readusa pe traseu de o caruța trasa de doi cai.Incidentul a fost surprins in imagini de jurnaliștii de la Iași TV Life.

- Un accident rutier s-a petrecut marți seara in Alba Iulia, la intersecția dintre Bulevardul Horea și strada Cloșca din municipiu. Doua autoturisme marca Volkswagen s-au lovit puternic, iar una dintre mașini a fost proiectata pe trotuar, unde s-a oprit intr-un stalp de iluminat. Ambele mașini implicate…

- PRINSA CU MINCIUNA Un apel la 112 facut ieri seara, in jurul orelor 18.20, a pus pe jar Ambulanța și Poliția. S-a sesizat ca pe DN 24 B, la intrarea in satul Popeni dinspre Zorleni, zace inconștient un barbat necunoscut, iar cel de la telefon a spus ca omul a fost lovit de o mașina [...]

- In jurul orei 11.10 s-a anunțat producerea unui accident rutier pe raza municipiului Adjud in urma caruia a fost implicata și o ambulanța SAJ Neamț ce efectua transportul unui pacient in stare grava catre București. In prima instanța s-a luat masura transportarii pacientului de un echipaj…

- Trei persoane au fost transportate la spital miercuri seara dupa ce un autobuz a derapat si s-a oprit in santul de pe marginea drumului, in localitatea Dragutesti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim, este vorba despre un autobuz care…

- In aceasta dimineața, la primul antrenament al zilei, jucatorii de la FCSB au avut parte de o sperietura. Un taximetrist a pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens și a lovit in plin gardul de protecție de plexiglas al incintei in care se antreneaza steliștii. Nimeni nu a fost ranit, deși…

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident deosebit de grav. In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului de descarcerare al Detașamentului de Pompieri Tirgu Mureș pentru a fi scoasa din interiorul…

- Accident rutier cu patru victime, produs asta-seara pe DJ 202, la ieșirea din Ramnicu Sarat inspre Puiești. O caruța a fost spulberata de un autoturism, patru copii din atelaj fiind raniți. Din primele verificari, un conducator auto de 33 de ani, [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Impact devastator…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, în jurul prânzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea în localitatea Vladeni, victimele urmând sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- Un tanar a ajuns internat in spital cu rani grave, dupa ce a fost izbit de o masina in timp ce se afla pe trecerea de pietoni. Incidentul a avut loc aseara, pe Bulevardul Nicolae Titulescu din Arad, potrivit site-ului aradon.ro. In urma cercetarilor efectuate de oamenii legii, s-a stabilit ca soferul…

- Doua persoane au fost ranite, miercuri seara, intr-un accident rutier produs intre un autoturism si un autotren, pe DN 68A, in localitatea Abucea, din judetul Hunedoara. Pentru unul dintre cei care au suferit leziuni a fost nevoie de interventia echipajelor de descarcerare.”In accident au fost…

- Circulația este blocata la acest moment pe DN 11 Brașov-Targu Secuiesc, in urma unui accident care a avut loc astazi. Potrivit weradio.ro, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers pe DN 11, la ieșirea din localitatea Ozun spre Santionlunca. Potrivit primelor informații, doua autoturisme…

- In urma cu cateva momente, un accident s a petrecut in localitatea Techirghiol. Incidentul s a soldat cu o victima. Potrivit Serviciului judetean de Ambulanta, victima este inconstienta. Vom reveni. ...

- Serviciul de Ambulanta a fost solicitat sa intervina in localitatea Cogealac, unde s a produs un accident rutier, soldat cu o victima. Incidentul s a produs la iesirea din localitate spre satul Ramnic. ...

- Detașamentul de pompieri Tulcea din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea a fost solicitat in aceasta dimineata sa intervina pentru descarcerarea unei victime implicate intr-un accident rutier produs pe DJ 222 TULCEA – AGIGHIOL. Potrivit ISu Delta la fata locului…

- In a doua zi de Craciun, tragediile se țin lanț. In aceasta dimineața, a avut loc un accident in care a fost implicata o ambulanța. Totul se petrecut in Galați din vina șoferului unei mașini de lux.

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta noapte, in jurul orei 00:45, la ieșire din localitatea Cuzdrioara. Din primele informații, șoferul unui autoturism nu s-ar fi asigurat in timp ce a efectuat o manevra de intoarcere și a fost lovit de un alt autovehicul care se deplasa dinspre Beclean inspre…

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un accident rutier pe Drumul National 2, care leaga Falticeniul de Suceava, unde doua masini s-au ciocnit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident produs joi dimineața pe DN 59A, la ieșirea din Sacalaz spre Beregsau Mare, a dus la blocarea completa a traficului. In accident au fost implicate un tir și o camioneta și, din fericire, nimeni nu a fost ranit.

- Ignorarea regulilor de circulatie a provocat un nou accident in Capitala. O tanara a ajuns la spital cu mai multe rani, dupa ce doua masini s-au ciocnit violent noaptea trecuta la intersecția strazilor Ștefan cel Mare si Ciuflea.

- Ambulanța și Poliția au intervenit sambata la orele amiezii la un accident rutier produs langa podul garii, la intersecția strazilor Izvorului cu Tudor Vladimirescu și Garii. Din primele informații, un barbat in varsta de aproximativ 75-80 de ani din Gherla, care circula cu o bicicleta pe strada Izvorului…

- Sasha Eliasson, în vârsta de 22 de ani, este un utilizator al platformei Reddit, unde a povestit ca, prima oara când a murit, s-a întâmplat din cauza ranilor foarte grave cu care s-a ales în urma unui accident de motocicleta, iar a doua oara, când a primit,…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe DN3 in apropiere de localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Din primele informatii un autoturism a intrat in copacii de pe marginea drumului. La fata locului au intervenit cadrele medicale de la Ambulanta. Se pare ca soferul autoturismului ar fi fugit…

- Cele doua persoane, barbați in varsta de 22 respectiv 26 de ani, erau in stare de ebrietate si din cauza neatentiei au alunecat și au cazut. Jandarmii au auzit strigatele și i-au scos cu ajutorul curelelor de la pantaloni. Cei doi barbați au fost transportați la spital pentru investigatii…

- Ministerul Economiei va monitoriza ancheta privind incidentul de marți, soldat cu decesul unui angajat al Oltchim și ranirea altuia, acesta din urma fiind in afara oricarui pericol și externat din spital, se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei, remis AGERPRES. Incidentul a…

- Un accident rutier a avut loc luni, in jurul orei 13.30, pe DN7, in zona Pianu. Este vorba despre o tamponare intre un autoturism și un autocamion. Traficul rutier este oprit pe DN7, km 335+900 m, datorita unui accident in care sunt implicate un autoturism și un camion. Potrivit IPJ Alba, șoferul camionului…

- Un tanar in varsta de 23 de ani și-a pierdut viața in urma unui grav accident rutier, produs in aceasta dimineața, in apropiere de localitatea Țiganca, raionul Cantemir. Potrivit Serviciului Situațiilor Excepționale, in accident au fost implicate doua mijloace de transport, un automobil de model Audi…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in urma cu cateva minute, pe DN 39, in judetul Constanta. Potrivit medicului Diana Claudia Tatarici, de la Serviciul de Ambulanta al Judetului Constana, evenimentul rutier in care au fost inregistrate trei victime s a petrecut la iesire din localitatea Movilita…

- Accident rutier pe DN 22, in afara localitatii Ramnicelu, impact intre un auto si arborii de pe marginea drumului.Din primele date sunt 2 victime, constiente care au fost preluate de ambulanta si transportate la spital de o Ambulanta si de un echipaj SMURD. La fata locului se afla echiapje ale IPJ Buzau…

- In urma cuputin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Suceava cu Dobrila Eugeniu, in zona Boema. Un taxi si un autotusim au fost avariate in urma coliziunii. Se pare ca soferul masinii marca Opel a incercat sa fuga de la fata locului insa a fost prins la scurt timp.Soferul autoturismului…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta, pe bulevardul Tomis in zona Rovere Mobili. Din primele informatii un pieton a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada. La fata locului a intervenit un echipaj de la Ambulanta care a acordat primul ajutor victimei. Aceasta…

- Un barbat, de 35 de ani, si o tanara, de 17 ani, si-au pierdut viata, in timp ce alte doua fete, de 14 si 17 ani, au fost ranite si transportate la spital, sambata, in urma unui accident rutier care a avut loc in zona centrala a municipiului Galati, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp…

- Un barbat, de 35 de ani, si o tanara, de 17 ani, au murit, in timp ce alte doua fete, de 14 si 17 ani, au fost ranite si transportate la spital, sambata, in urma unui accident rutier care a avut loc in zona centrala a municipiului Galati, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp de electricitate,…

- Un accident rutier grav a avut loc in urma cu cateva minute in Baia Mare, la intersectia D-dul Repubilicii cu B-dul Traian. Din informațiile primite, doua autoturisme au fost impliocate intr-un accident iar in urma impactului patru persoane au fost ranite. Trei victime(doi adulti si un copil de 12…

- O manevra gresita facuta de un sofer din China a provocat un accident mai putin obisnuit. Incidentul a avut loc pe un santier, in timp ce barbatul incerca sa parcheze masina langa locul in care trebuia sa fie turnat cimentul. Numai ca a calculat gresit distanta, iar betoniera s-a rasturnat. Soferul…

- Actrița Cristina Stamate a fost gasita in stare de inconștiența la locuința sa. Ambulanța a fost solicitata la domiciliul Cristinei Stamate, aproape simultan cu intervenția ISU de la locuința Stelei Popescu.

- Un barbat in varsta de 49 de ani a murit la spital, dupa ce a fost incendiat de un amic. Incidentul a avut loc la mijlocul lunii noiembrie.Potrivit politiei, intre cei doi barbati, care au consumat impreuna alcool, s-a iscat un conflict.

- O femeie in varsta de 58 de ani care traversa strada regulamentar pe trecerea pentru pietoni semnalizata prin indicatoare si marcaj rutier, a fost lovita de un autoturism care circula spre municipiul Baia Mare, scrie dejeanul.ro. Citeste si Accident in Bistrita. O adolescenta, lovita de masina…

- Cursa de coșmar pentru zeci de pasageri, dupa ce șoferul unui autobuz a lovit mai multe mașini in Londra. Oamenii au strigat disperați la barbatul aflat la volan care a lovit inclusiv un autoturism in care se afla un bebeluș. Polițiștii l-au interogat pe șofer și inca nu au stabilit care este motivul…