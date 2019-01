Un barbat de 29 de ani și-a batut iubita cu bestialitate dupa ce, tanara și-a schimbat poza de profil de pe Facebook. Agresorul a fost deranjat de faptul ca in noua fotografie aparea doar ea. Lois Ashton, de 29 de ani din Liverpool, și-a pierdut trei dinți in urma batailor primite și a ramas cu cicatrici infioratoare, dupa ce iubitul ei a lovit-o cu piciorul in fața. In urma loviturilor, femeia s-a ales și cu maxilarul dislocat, scrie Mirror.co.uk, citat de ProTv. “La inceput era foarte iubitor, dar dupa cateva luni s-a schimbat radical. A inceput sa fie violent cu mine. Imi aduc aminte cand m-a…