Stiri pe aceeasi tema

- Congresul SUA i-a ''hartuit si abuzat pe angajatii Departamentului de Stat, contactandu-i direct si cautand sa obtina documente care apartin Departamentului de Stat ", a declarat acesta in fata presei, citat de AFP si dpa. "Aceasta este hartuire si nu o voi permite asupra echipei mele", a…

- Donald Trump a anunțat, vineri, ca și-a dat acordul oficial ca polonezii sa intre in Statele Unite ale Americii fara viza pe o perioada de 90 de zile. Președintele american a anunțat ca va acorda Poloniei acces la Programul Visa Waiver al Departamentului de Stat, care le permite cetatenilor din tarile…

- Administrația republican a lui Donald Trump a relansat spinoasa ancheta privind e-mailurile lui Hillary Clinton, care a afectat puternic campania candidatei democrate la prezidențialele din 2016, scrie Washington Post, preluat de AFP.Hillary Clinton a fost acuzata atunci ca a folosit un server…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo va pleca marti in Arabia Saudita pentru a discuta despre "raspunsul" SUA la atacurile asupra instalatiilor petroliere saudite, a anuntat vicepresedintele american Mike Pence, relateaza AFP si Reuters. Administratia americana a acuzat in mod clar Iranul ca este…

- Statele Unite vor reduce numarul militarilor americani din Afganistan la nivelul de 8.600, a anuntat joi seara presedintele Donald Trump, în contextul progreselor înregistrate de Washington în negocierile cu insurgentii talibani, informeaza Mediafax citând Associated Press. Donald…

- Summitul G7 de la Biarritz a produs o declaratie comuna de o pagina, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron in conferinta de presa de la finalul evenimentului gazduit de statiunea din sud-vestul Frantei, transmit Reuters, AFP si dpa. Seful statului francez a spus ca tensiunile…

- Donald Trump a acuzat marti Google - fara sa prezinte probe in acest sens - ca gigantul in domeniul tehnologiei a depus eforturi sa-i murdareasca campania electorala in 2016 si a avertizat ca-l va supraveghea ”foarte indeaproape” in perspectiva alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza news.ro.Citește…

- Serviciile secrete pakistaneze au furnizat CIA pista care a permis gasirea fondatorului Al-Qaida Osama ben Laden, a declarat premierul pakistanez Imran Khan in cadrul unei vizite in Statele Unite, intr-un interviu acordat Fox News, relateaza AFP.”ISI (principala agentie pakistanza de spionaj)…