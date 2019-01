Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri, în a 21-a zi de blocaj al administratiei federale ("shutdown"), ca nu va declara "atât de repede" starea de urgenta nationala care îi confera prerogative

- Presedintele american Donald Trump a amenintat ca va recurge la prerogative speciale de urgenta pentru a ocoli votul Congresului, care refuza sa aprobe fondurile cerute de seful statului pentru construirea unui...

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat in fata reporterilor la plecarea spre granita cu Mexicul ca va declara stare de urgenta daca nu va reusi altfel sa obtina finantarea zidului de la granita promis in campanie, scrie New York Times, relateaza News.ro.Intrebat fiind daca va recurge…

- Presedintele american Donald Trump a parasit miercuri discutiile cu liderii Congresului privind finantarea unui zid de frontiera cu Mexic si a declarat pe Twitter ca intalnirea de la Casa Alba pentru a pune capat blocajului guvernului a fost "o pierdere totala de timp".

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri seara ca ar avea "dreptul absolut" de a decreta stare de urgenta nationala pentru a putea aloca fonduri executive destinate construirii zidului antiimigratie la frontiera cu Mexicul, informeaza site-ul agentiei Reuters.Donald Trump a explicat…

- Presedintele american, Donald Trump, a aparat vineri cu toate fortele proiectul sau de a construi un zid la "periculoasa" frontiera de sud a Statelor Unite, avertizand ca este pregatit ca blocajul partial al administratiei federale ("shutdown") sa dureze luni intregi, chiar mai mult de un an, transmite…

- "Christophe Castaner (ministrul de interne) a evocat starea de urgenta. La aceasta ora se desfasoara o reuniune cu presedintele Republicii, cu premierul (Edouard Philippe) si ministrul de interne pentru a face mai intai bilantul zilei de ieri (sambata) si a se vedea ce masuri ar trebui luate pentru…