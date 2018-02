Stiri pe aceeasi tema

- Concertul extraordinar de Marțișor va avea loc la Sala Capitol a Filarmonicii “Banatul”, joi, 1 martie, de la ora 19:00. Flautistul de origine romana Matei Ioachimescu și pianistul venezuelean Alfredo Ovalles, renumiți la nivel internațional, invita timișorenii la un show de excepție,…

- Sega a publicat un nou trailer pentru Shining Resonance Re:frain, narat de actrița Asami Seto (Sona Blanche). In trailer Seto ne spune despre grafica HD remasterata, noul Refrain Mode, care ii aduce pe Excela și Jenius ca personaje secundare și peste 150 de DLC-uri incluse in joc: …

- Nintendo a lansat un nou trailer pentru Kirby: Star Allies, care va sosi pe Switch din 16 martie in Statele Unite și Europa: The post Trailer nou pentru Kirby: Star Allies appeared first on ComputerGames.ro .

- Sushee și Square Enix anunța ca Fear Effect Sedna va fi lansat pe 6 martie pe PC, PlayStation 4, Xbox One și Switch. Fear Effect Sedna este un RPG isometric, avand multe elemente comune cu seria Shadowrun, mai puțin luptele real time, dupa cum cel mai nou videoclip confirma. Pagina Steam este aici.…

- DualShockers a publicat un clip cu 20 de minute de secvențe de gameplay din Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk: Dungeon RPG-ul dezvoltat de Nippon Ichi Software, va sosi pe PlayStation 4, Switch și PC in aceasta toamna. The post 20 de minute de gameplay din Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk appeared…

- Vanzarile totale in format digital și retail pentru Monster Hunter: World au depașit 6 milioane de unitați și a batut recordul de cel mai rapid vandut titlu Capcom. 1.591.356 unitați, din cele 6 milioane, sunt vanzari retail pentru PlayStation 4 in Japonia, iar in Marea Britanie jocul e pe…

- Arc System Works va aduce Slice, Dice and Rice pe PlayStation 4 in Europa și Statele Unite din 14 februarie. Slice, Dice and Rice a fost lansat pe PS4 in Japonia pe 10 decembrie 2017 și a fost lansat pentru prima oara pe PC via Steam in aprilie 2017. The post Slice, Dice and Rice va sosi in Europa appeared…

- Proiectul de birouri THE BRIDGE, dezvoltat de Forte Partners, a primit certificarea LEED Platinum, cu cel mai ridicat scor de certificare LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) acordat de US Green Building Council (USGBC) unei proprietati din Romania. Astfel de certificari…

- Image & Form și Rising Star Games anunța ca SteamWorld Dig 2 va sosi in format retail pe Switch și PlayStation 4, in format digital fiind lansat la sfarșitul anului trecut. Versiunea retail pentru SteamWorld Dig 2 va conține și un poster dublu și arta conceptuala din joc, in premiera și va sosi in Europa…

- Sony a anunțat ca va lansa o noua pereche de caști, Gold Wireless Headset, pentru PlayStation 4 și PlayStation VR in Europa și Statele Unite. Noile caști au un design regandit, sunt mai performante și comfortabile, extind Wireless Headset 2.0 și au suport pentru 7.1 virtual surround sound…

- Sega a publicat un nou trailer pentru Valkyria Chronicles 4 in care aflam despre prologul care pornește povestea din joc: Valkyria Chronicles 4 va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și Switch in 2018 in Statele Unite și Europa. The post Trailer nou pentru Valkyria Chronicles 4 appeared first on ComputerGames.ro…

- PQube va distribui nuvela vizuala Pure Wish, Song of Memories, in Statele Unite și Europa pe PlayStation 4 și Switch in 2018. The post Song of Memories va sosi in Europa pe PlayStation 4 și Switch appeared first on ComputerGames.ro .

- MixedBag și Adventure Productions vor face echipa pentru a lansa aventurile point-and-click, The Wardrobe și Detective Gallo pe PlayStation 4 și Switch. Datele de lansare pentru The Wardrobe va fi anunțata in curand, iar ambele jocuri au suport pentru touchpad-ul DualShock 4 și display-ul…

- Dragon Ball FighterZ a fost distribuit și vandut in format digital, in toata lumea, in 2 milioane de bucați, a anunțat Bandai Namco. In acest fel, brawler-ul dezvoltat de Arc System Works a devenit cel mai rapid vandut joc al francizei Dragon Ball care a atins 2 milioane de unitați vandute.…

- Nintendo a publicat un overview trailer pentru versiunile de Switch ale Bayonetta și Bayonetta 2: Bayonetta 1 și 2 vor sosi pe Switch din 16 februarie in Statele Unite și Europa, iar in format retail Bayonetta 2 va include un cod pentru descarcarea Bayonetta acesta fiind disponibil pentru descarcare…

- va lansa Dynasty Warriors 9 pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 13 februarie in Statele Unite și Europa. Iata trailer-ul introductiv: The post Trailer introductiv pentru Dynasty Warriors 9 appeared first on ComputerGames.ro .

- Koei Tecmo, Square Enix și Team Ninja au lansat Dissidia Final Fantasy NT pe PlayStation 4 de ieri, 30 ianuarie, in Statele Unite și Europa. Iata trailer-ul oficial de lansare: The post Trailer oficial de lansare pentru Dissidia Final Fantasy NT appeared first on ComputerGames.ro .

- Sony nu a anunțat inca data de lansare oficiala pentru jocul Spider-Man pentru PlayStation 4, dar se pare ca un magazin din Europa deține cateva informații neoficiale. In magazinul suedez CoolShop, figureaza ca jocul va fi lansat din 28 septembrie. Sony a anunțat doar ca jocul va fi…

- Vaticanul va participa pentru prima data la Bienala de Arhitectura de la Venetia din acest an, unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul manifestarilor artistice din lume, informeaza DPA. Biroul de presa al Vaticanului a spus luni ca in pavilionul sau vor fi expuse zece capele proiectate…

- Metal Gear Survive a primit de la Konami un nou trailer in care vedem cum funcționeaza co-op-ul și de ce este necesar acesta impotriva Wanderers: Metal Gear Survive va sosi pe PlayStation 4, PC și Xbox One in Statele Unite din 20 februarie și in Europa din 22 februarie. Un beta a avut loc pe [...] The…

- Franciza Yakuza e cunoscuta pentru mini-games-urile integrate in joc, iar Yakuza 6: The Song of Life e plin de acestea, in joc Kazuma Kiryu avand acces la tot fel de activitați care mai de care mai șugubețe. Sega a publicat un trailer in care vedem cateva activitați care pot fi facute in…

- Imediat dupa confirmarea Dark Souls Remastered, Bandai Namco a confirmat și Dark Souls Trilogy pentru PlayStation 4. Pachetul include Dark Souls Remastered, Dark Souls II: Scholar of the First Sin și Dark Souls III: The Fire Fades și va sosi prima data in Japonia din 24 mai. In pachet…

- Konami a prezentat cateva secvențe de gameplay din single-player-ul Metal Gear Survive: Metal Gear Survive va sosi pe PlayStation 4, PC și Xbox One in Statele Unite din 20 februarie și in Europa din 22 februarie. Un beta va avea loc pe console pe 18 ianuarie. The post Gameplay din single-player-ul Metal…

- The Game Bakers a anunțat ca jocul de acțiune Furi va sosi pe Nintendo Switch din 11 ianuarie. Jocul a debutat pe PC și PlayStation 4 in iulie 2016 și din decembrie a sosit și pe Xbox One. Ediția de Switch include DLC-ul One More Fight care a fost lansat in martie și in exclusivitate mod-ul…

- Arc System Works și Bandai Namco vor lansa Dragon Ball FighterZ pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 26 ianuarie in Statele Unite și Europa, dar pana atunci va fi disponibil și un beta. Iata trailer-ul cinematic de lansare: The post Trailer introductiv pentru Dragon Ball FighterZ appeared first on ComputerGames.ro…

- In urma cu cateva luni va spuneam ca va exista un serial animat realizat de A-1 Pictures bazat pe jocul de succes Persona 5, iar acum avem și o data de lansare pentru acesta: aprilie 2018. Atlus a precizat ca serialul va debuta in Japonia și-l va avea in rol principal pe Shibuya, iar actorii…

- Koei Tecmo a publicat un set de trailere pentru Dynasty Warriors 9 in care vedem in acțiune personajele: Jia Xu, Xun Yu, Zhou Tai, Ling Tong, Xiaoqiao, Jiang Wei, Bao Sanniang, Zhou Cang, Sima Shi și Zhang Jue. Dynasty Warriors 9 va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 13 februarie in…

- Sega a aratat un nou trailer și 40 de minute de gameplay din Valkyria Chronicles 4 in cadrul unei sesiuni de live streaming: Gameplay – 1:45:51 – 2:26:16 / Limited Edition Bonus DLC “Joint Operation with Squad 7” Gameplay – 2:38:23 – 2:39:12 : Valkyria Chronicles…

- Arc System Works și Bandai Namco vor lansa Dragon Ball FighterZ pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 26 ianuarie in Statele Unite și Europa, dar pana atunci va fi disponibil și un beta. Iata cel mai nou trailer in care il vedem pe Tien Shinhan in acțiune: The post Tien Shinhan prezentat pentru Dragon…

- Stikbold! A Dodgeball Adventure va primi o Deluxe Edition pe Nintendo Switch de saptamana viitoare. Jocul de petrecere, lansat anul trecut pe PC, Xbox One și PlayStation 4, iar Game Swing a anunțat ca portarea pe Switch prin aceasta ediție va aduce posibilitatea de 6 jucatori locali, un nou…

- Printr-un trailer aflam de la Bandai Namco ca One Piece: Grand Cruise va sosi in Statele Unite și Europa in 2018 pe PlayStation VR: The post One Piece: Grand Cruise va sosi in Europa appeared first on ComputerGames.ro .

- Koei Tecmo a publicat un set de trailere pentru Dynasty Warriors 9 in care vedem in acțiune personajele: Guo Jia, Wang Yi, Sun Ce, Sun Quan, Zhang Fei, Guan Suo și Diaochan. Dynasty Warriors 9 va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 13 februarie in Statele Unite și Europa. The post Trailere noi…

- Arc System Works și Bandai Namco vor lansa Dragon Ball FighterZ pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 26 ianuarie in Statele Unite și Europa, dar pana atunci va fi disponibil și un beta. Iata cel mai nou trailer in care il vedem pe Gohan (Adult) in acțiune: The post Gohan (Adult) in acțiune in cel mai…

- Versiunea de Switch pentru Dragon Quest Builders va sosi din 9 februarie in Statele Unite și Europa, a anunțat Nintendo. Jocul este deja disponibil pe PlayStation 4 și PlayStation Vita in Europa din octombrie 2016. The post Data de lansare stabilita pentru Dragon Quest pe Switch appeared first on ComputerGames.ro…

- Bandai Namco a publicat noi trailere pentru Dragon Ball FighterZ in unul dintre ele fiind confirmat personajul jucabil Hit: Dragon Ball FighterZ va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 26 ianuarie in Statele Unite și Europa, dar pana atunci va fi disponibil și un beta. The post Trailere noi pentru…

- Iggymob, echipa din spatele Gungrave VR, are in dezvoltare un nou titlu din saga Gungrave, Gungrave G.O.R.E. pentru PlayStation 4, a fost confirmat de Jun Pd. Nu se cunosc prea multe detalii doar ca noul joc va folosi cea mai noua varianta a engine-ului Unreal Engine. Cat despre Gungrave…

- Bandai Namco a publicat cateva imagini din Sword Art Online: Fatal Bullet in care sunt dezvaluite un nou “Kirito Mode,” “Asuna’s Outfitters Quests” și altele, care vor sosi in acest third-person shooter action RPG. In Kirito Mode, jucatorii vor intra in pielea lui Kazuto Kirigaya – cunoscut…

- Square Enix a publicat cateva trailere pentru personajele din Dissidia Final Fantasy NT, Warrior of Light din Final Fantasy I, Firion din Final Fantasy II, Onion Knight din Final Fantasy III și Cecil Harvey din Final Fantasy IV: Dissidia Final Fantasy NT va sosi pe PlayStation 4 din 30 ianuarie in Statele…

- Artistul plastic Nicolae Saftoiu s-a stins din viata in primavara acestui an. Muzeul de Arta Vizuala Galati a avut ocazia sa-i gazduiasca ultima expozitie in toamna anului 2016, iar acum, la sfarsit de an, institutia incheie sirul vernisajelor, cu expozitia omagiala "In Memoriam Nae Saftoiu", miercuri…

- Bandai Namco a publicat primele imagini pentru One Piece: World Seeker – un action-adventure pentru PlayStation 4. Primul trailer va debuta in cadrul Jump Festa 2018, care are loc in perioada 16 – 17 decembrie la Makuhari Messe in Chiba, Japonia, iar la standul Bandai Namco Entertainment…

- Dragon’s Crown Pro va sosi pe PlayStation 4 in Statele Unite și Europa in primavara anului 2018, a anunțat Atlus. Va costa $49.99 / $64.99 CAD / E49.99. In Japonia are data de lansare stabilita din 8 februarie 2018. The post Dragon’s Crown Pro va sosi in Europa appeared first on ComputerGames.ro .

- Floor Kids va sosi pe Switch via Nintendo eShop din 7 decembrie in Statele Unite și din 18 decembrie in Europa, au anunțat MERJ Media și Hololabs. Va costa $19.90 / 15.99 / E16.99. Breakdance battle game-ul promite sa ofere un stil unic de joc și va include și o componenta multiplayer. Grafic…

- Toydea va lansa roguleike RPG-ul Dragon Fang Z: The Rose & Dungeon of Time pe Switch via Nintendo eShop prima oara in Japonia din 14 decembrie, apoi din 19 decembrie in Statele Unite. Dragon Fang Z: The Rose & Dungeon of Time va sosi, de asemenea și pe PlayStation 4, Xbox One și PC,…

- Square Enix a publicat filmul introductiv al Dissidia Final Fantasy NT: In brawler-ul Final Fantasy vor lupta 28 de personaje in lupte 3vs3 cu posibilitatea de a schimba oricand personajele. Dissidia Final Fantasy NT va sosi pe PlayStation 4 din 30 ianuarie in Statele Unite și Europa. The post Film…

- Bandai Namco a publicat un nou trailer pentru Dragon Ball FighterZ in care il vedem in acțiune pe Gohan (Adult): Dragon Ball FighterZ va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 26 ianuarie in Statele Unite și Europa. The post Gohan (Adult) apare in cel mai nou trailer pentru Dragon Ball FighterZ appeared…

- Capcom va lansa Okami HD pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 12 decembrie in Statele Unite și Europa. Alte seturi de trailere puteți (re)vedea aici, aici și aici. The post Noi Trailere de gameplay din Okami HD appeared first on ComputerGames.ro .

- Statele Unite si Japonia au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru ziua de miercuri, in care sa fie discutate masuri dupa cel mai recent test cu racheta balistica intercontinentala de catre Coreea de Nord, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Reamintim ca presedintele…

- Update-ul de toamna pentru Dragon Ball Xenoverse 2 a sosit și include noul mod-ul “Hero Colosseum” alaturi de alte elemente noi. Mod-ul “Hero Colosseum” conține o noua zona de lupta in care jucatorii pot utiliza figurine digitale pentru a juca in stil board game. Fiecare figurina va include…

- Square Enix a prezentat cateva clipuri de gameplay cu Noctis din versiunea arcade Dissidia Final Fantasy NT: Dissidia Final Fantasy NT va sosi pe PlayStation 4 din 30 ianuarie in Statele Unite și Europa. The post Secvențe de gameplay din Dissidia Final Fantasy NT appeared first on ComputerGames.ro .