Shaormeria Angy a fost INCHISA! Incredibil ce s-a descoperit in urma controalelor Cozile uriase care se formau pana dupa miezul noptii la shaormeria "de langa partide" sunt, de acum, istorie. Nereguli grave au fost descoperite de inspectorii institutiilor de control din Prahova la celebrul fast-food "Angy" din Ploiesti. Potrivit surselor noastre, inspectorii OPC au luat masura inchiderii localului din cauza numeroaselor nereguli descoperite in bucataria shaormeriei. Vorbim despre gandaci, sobolani, nerespectarea normelor de igiena si neconformitati in procesul de preparare a alimentelor de tip fast-food. Daca v-ati intrebat cum de reusesc cei de la Angy sa fie "cei mai buni"… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe durata vacantei de vara, unitatile de invatamant din Prahova au fost supuse mai multor controale, de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Prefectura sau Directia de Sanatate Publica. Desi anul scolar incepe peste doua zile, ultimele verificari au descoperit in continuare foarte multe nereguli.…

- Inspectorii de munca de la ITM Olt au efectuat in luna august 190 controale la firme de constructii, comert cu amanuntul, transportul rutier de marfuri si persoane si agricultura. In urma controalelor au fost constatate 231 deficiente, pentru care au fost aplicate 128 de sanctiuni, dintre care cinci…

- Piscinele din judetul Buzau reprezinta inca un pericol pentru clientii care le frecventeaza. O demonstreaza numarul mare de amenzi aplicate de inspectorii Oficiului pentru Protectia Consumatorului. Inspectorii OPC au descoperit in timpul controalelor ca unele dintre aceste locuri de agrement incalcau…

- Avand in vedere Planurile de masuri intocmite la nivelul I.P.J. Prahova pentru asigurarea climatului de ordine și siguranța publica in perioada sezonului estival, precum și pentru minivacanța prilejuita de sarbatorirea marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, ieri - incepand cu ora 10:00, la…

- Inspectorii de la Garda Naționala de Mediu au fost in inspecție in municipiuul Hunedoara. Aceștia s-au autosesizat in urma unei postari distribuite pe Facebook care conține imagini și filmari din municipiul Hunedoara, din care reiese ca pe un amplasament aflat la marginea localitații, sunt abandonate…

- Inspectorii pentru protectia consumatorilor au aplicat amenzi contraventionale in valoare de 324.000 de lei in urma unor controale efectuate la nivel national care au vizat respectarea prevederilor legale in exploatarea locurilor de joaca pentru copii, iar in cazul a 70 de operatori economici a fost…

- F. T. In perioada 17 – 23 iunie a.c., polițiști rutieri din Prahova au acționat in vederea prevenirii accidentelor rutiere, fiind vizați participanții la trafic aflați sub influența bauturilor alcoolice, șoferii care nu respecta regulile in trafic, bicicliștii și pietonii. In cadrul raidurilor polițienești…

- O femeie de 61 de ani cu afectiuni psihice s a aruncat de la etajul opt, vineri, cand pompierii au intervenit intr un apartament din Ploiesti, unde au gasit un cadavru in descompunere, informeaza IPJ Prahova, citat de Agerpres.roPersoana decedata era mama celei care s a aruncat de la etaj.Am fost sesizati…