Sfaturi pentru formarea biletelor la pariuri sportive Dupa cum bine stim, majoritatea pariorilor viseaza sa dea lovitura, cautand castiguri imense, insa cei mai multi esueaza, asa ca, in cele ce urmeaza va prezentam cateva sfaturi utile pentru a face alegerile cat mai corecte cand vine vorba de biletul zilei la pariuri.



Fireste, nimic nu este sigur, iar toata aceasta activitate este de preferat sa fie privita ca un oricare alt hobby si sa nu fie considerata o sursa de venit.



1. Cel mai important sfat pe care il putem oferi este sa mizati intotdeauna atat cat va puteti permite sa pierdeti. Pariurile trebuie sa fie tratate ca un… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

- Echipele Bayern Munchen, Ajax Amsterdam, Juventus Torino, Manchester United, Manchester City, Real Madrid si AS Roma s-au calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa meciurile de marti ale etapei a V-a a fazei grupelor. Inaintea acestei etape, numai FC Barcelona era sigura de prezenta…

