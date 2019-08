sfatulmedicului.ro: Atacul de panica. Ce-i de facut? Atacurile de panica au un debut brusc, fiind caracterizate prin frica exagerata si disconfort intens, care ating un varf in cateva minute.Cele mai frecvente simptome ale atacurilor de panica includ: palpitatii, transpiratii, tremor, senzatie de sufocare, nod in gat, imposibilitatea de a respira, durere disconfort toracic, greata disconfort abdominal, ameteala, stari de lesin.Mai pot aparea frica de a pierde controlul, frica de moarte, parestezii, furnicaturi, frisoane sau senzatie de caldura, pr ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo o infrunta duminica pe Craiova, in etapa a doua din Liga 1. Neagoe și Prunea vor sa faca uitat eșecul umilitor suferit cu Viitorul, 0-5, dar moralul jucatorilor dinamoviști e in continuare unul scazut. Fotbaliștii „cainilor" au luat frica fanilor și se tem de noi incidente la partida de duminica…

- „Cine iși imagineaza ca atacurile in rafala, din toate parțile, in același timp, vin din pura intamplare cu doar cateva luni inainte de alegeri - e complet naiv”, iși incepe Liviu Pleșoianu postarea pe Facebook, miercuri, care anunța ca va raspunde tuturor atacurilor din ultima perioada la adresa…

- Mai mulți manifestanți anarhiști au atacat o secție de poliție din zona Acropole din Atena, aruncând cu pietre și alte obiecte, în urma incidentului fiind raniți ușor doi ofițeri de poliție, iar un suspect a fost reținut, scrie Mediafax, citând publicația Naftemporiki.Atacul…

- Atacul de panica sau starile intense de anxietate sunt stari in care simțim o teama foarte mare, ca o amenințare la adresa vieții noastre. Iata ce ganduri ne copleșesc in astfel de situații și ce stari fizice, pentru a le putea identifica in mod corect.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamna in termenii cei mai categorici atacul de duminica asupra Aeroportului International Abha din sudul Arabiei Saudite, potrivit agerpres.ro.Citește și: Victor Ponta il desființeaza pe unul dintre cei mai cunoscuți romani: ‘O rușine’ "Dorim sa…

- Atacul asupra spitalelor din Romania face parte dintr-o tendinta ingrijoratoare la nivel global si au mai fost cazuri similare in tari ca SUA sau Germania, afirma reprezentantii companiei de securitate IT Kaspersky.

- Panica pe strazile din Satu Mare, noaptea trecuta, dupa ce oamenii au fost alertati prin sistemul Ro-Alert cu privire la emiterea unui cod roșu de fenomene meteo extreme. De frica grindinei, șoferii au luat cu asalt parcarile acoperite si s-au inghesuit cu masinile sub poduri. Satmarenii…

- Atacurile repetate împotriva navelor și instalațiilor petroliere din regiunea Golfului risca sa perturbe piața mondiala și sa provoace un conflict armat care sa implice Iranul, cred analiștii citați de AFP.Joi, doua petroliere, unul norvegian și altul japonez, au fost ținta unui atac de…