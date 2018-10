Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit tragic pentru un roman in varsta de 28 de ani din Italia. Tanarul a fost lovit de o mașina, in timp ce se afla pe bicicleta, iar dupa doua zile de agonie, a murit la spital. Romanul a fost lovit de o mașina, in timp ce mergea cu bicicleta pe strada Gomito, din localitatea italiana Bologna. Se…

- Un roman a murit in Italia, in timp ce incerca sa ucida gandacii care-l deranjau pe fiul sau, in varsta de numai un an. Barbatul locuia la etajul trei, s-a urcat pe geam și a incercat sa indeparteze insectele cu o pompa suflanta electrica. Romanul, 30 de ani, Iosif Petru Farcas, a cazut intr-un moment…

- Sfarsit groaznic pentru un roman stabilit in Italia. Barbatul a ars de viu in propria masina, in urma cu un autocamion si un alt autoturism. Tragedia s-a produs intr-o zona industriala, in localitatea Pioltello de langa Milano.

- Bilanțul tragicului accident rutier de pe DN (E85) Focsani – Adjud, in zona localitatii Haret, judetul Vrancea, a ajuns la cinci morți. Din nefericire, in ciuda eforturilor facute de medici, baiețelul de 10 ani, care a suferit rani grave in urma impactului, a pierdut lupta la viața. Dupa ce au aflat…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, sambata dimineata, iar sora lui este in stare grava, dupa ce baiatul a cazut in lacul Marina din Curtea de Arges, iar fata ar fi incercat sa il scoata. La spital, cu hipotermie a ajuns si un alt tanar care a incercat sa ii ajute pe cei doi.

- Un accident tragic a avut loc, duminica, in localitatea Borod din Bihor. Accidentul a fost provocat de un șofer de TIR care a intrat pe contrasens. Un tanar de 24 de ani a murit pe loc, masina pe care o conducea fiind facuta praf de TIR. Impactul s-a produs dupa ce șoferul autocamionului, in incercarea…

- Romanul declarat inițial mort, apoi descoperit in viața, in stare grava, de rudele sale, a fost declarat din nou mort de autoritațile italiene. Barbatul este victima cu numarul 42 a tragediei care a indoli...

- Un barbat de 55 de ani a murit și alte trei au fost ranite grav, luni, dupa ce mașina in care se aflau a intrat, intr-un copac, pe raza localitații Piatra, comuna Chiuza, din județul Bistrița-Nasaud. Șoferul nu avea permis de conducere. Potrivit managerului Serviciului Județean de Ambulanța Bistrița-Nasaud,…