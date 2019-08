Serviciile secrete ruseşti încearcă să racoleze militari ucraineni folosind profiluri de femei de pe reţelele sociale ​Departamentul de contraspionaj al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a detectat numeroase încercari de racolare a unor militari ucraineni de catre serviciile secrete rusesti si de catre asa-numitul 'Minister pentru securitatea statului' din autoproclamata republica Donetk (estul Ucrainei), structura subordonata de asemenea Moscovei, prin intermediul profilurilor de femei din retelele sociale, a declarat serviciul de presa al SBU, citat de agentia de presa ucraineana Liga, preluata de Agerpres.

Într-un comunicat de presa, SBU a dezvaluit marti seara ca agenti ai… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de contraspionaj al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a detectat numeroase incercari de racolare a unor militari ucraineni de catre serviciile secrete rusesti si de catre asa-numitul 'Minister pentru securitatea statului' din autoproclamata republica Donetk

- Patru militari ucraineni au fost ucisi, marti, in bombardamente ale grupurilor separatiste efectuate in regiunea Donbas, situata in estul Ucrainei, anunta armata ucraineana, citata de cotidianul Le Figaro. Este vorba de cel mai grav atac asupra armatei ucrainene din octombrie 2018 pana in prezent. Conflictul…

- Conducatorul Serbiei l-a laudat pe președintele rus Vladimir Putin pentru întarirea armatei sârbe cu tancuri și vehicule blindate de lupta, pe fondul temerilor occidentale ca aceasta acumulare de armament ar putea amenința pacea fragila din Balcani, potrivit New York Times, citat de Rador.Președintele…

- Cu doua zile inainte sa ajungem in estul Ucrainei, doi militari au fost uciși intr-un atac cu rachete. La cateva ore distanța, inca un militar a fost ucis. In ziua in care am ajuns pe front, la Svitlodarsk, patru bombardamente au zguduit pozițiile ucrainene și un militar a fost ranit și dus de urgența…

- Presedintele rus Vladimir Putin a extins decretul sau prin care simplifica procedurile de acordare a cetateniei ruse pentru toti locuitorii din regiunile Donetk si Lugansk ale Ucrainei, cunoscute si sub denumirea de Donbas, potrivit Unian.

- Federatia Rusa nu va recunoaste independenta autoproclamatelor republici Donetk si Lugansk din Donbas (estul Ucrainei), dar spera ca autoritatile de la Kiev vor initia negocieri directe cu rebelii, iar in final le vor acorda un 'statut special' celor doua regiuni, a declarat ministrul de externe rus…

- Jandarmul rus al internetului Roskomnadzor a anuntat luni ca celebra aplicatie de dating Tinder va trebui de acum incolo sa puna, la cerere, la dispozitia serviciilor de securitate ruse, printre care si FSB, datele utilizatorilor sai, relateaza AGERPRES.Roskomnadzor intocmeste o lista de servicii…

- Statele Unite ale Americii si-au reafirmat marti disponibilitatea de a livra arme Ucrainei, afirmand ca Rusiei ii revine responsabilitatea de a pune capat razboiului care divizeaza estul Ucrainei de cinci ani, potrivit dpa. "Rusia trebuie sa opreasca razboiul in Ucraina", a declarat reprezentantul special…