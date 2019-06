Serviciile de urgență olandeze, afectate de o pană majoră a sistemului de telecomunicații Olanda s-a confruntat cu cea mai mare pana a sistemului de telecomunicații din istoria recenta a statului, iar numerele pentru urgențe a fost blocate în toata țara, scrie BBC News.



Întreruperea a durat patru ore și a pornit de la compania națioanla Royal KPN, afectând apoi și ceilalți furnizori conectați la rețeaua acesteia. KPN a declarat ca motivul nu este înca clar, dar ca nu pare sa fie vorba de acțiunea unui agent cibernetic.



"Nu avem motive sa credem ca a fost un sabotaj și monitorizam sistemele noastre 24/7", a spus o purtatoare de cuvânt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Haos total in Olanda dupa ce reteaua operatorului national de telefonie Royal KPN a suferit o pana majora, care a afectat, in primul rand, activitatea serviciilor de ambulanta si pentru situatii de urgenta. Oficialii companiei nu au oferit explicatii, iar in presa olandeza a aparut inclusiv ipoteza…

- In Olanda s-a produs o pana majora in telecomunicatii, care afecteaza serviciile de ambulanta si cele de situatii de urgenta, astfel ca politia a fost nevoita sa trimita in strada toti politistii de serviciu, transmite Reuters.Pana isi are originea in reteaua operatorului national Royal KPN,…

- In Olanda s-a produs o pana majora in telecomunicatii, care afecteaza serviciile de ambulanta si cele de situatii de urgenta, astfel ca politia a fost nevoita sa trimita in strada toti politistii de serviciu, transmite Reuters.

- Serviciile de informatii olandeze ancheteaza in legatura cu unele suspiciuni de spionaj in cazul grupului Huawei in beneficiul guvernului chinez, care ar fi lasat o 'usa deschisa' la datele clientilor marilor societati de telecomunicatii, a relatat joi influentul cotidian De Volkskrant, citat de…

- Rezultatele trimestriale ale grupului olandez de asigurari NN au depasit estimarile, pe fondul imbunatatirii pietei din Olanda, dar reforma pensiilor din Romania a afectat profitul in Europa, transmite Reuters, noteaza Agerpres.

- In timp ce florile de primavara sunt in plina inflorire in Olanda, in aceasta tara este pe cale sa se formeze o versiune moderna a celebrei bule speculative a lalelelor, una a turistilor, relateaza Reuters potrivit news.ro.Potrivit Biroului olandez al turismului, in acest weekend, al Pastelui…

- Biroul Olandez de Turism estimeaza un numar de peste 17 milioane de vizitatori ai tarii, pe parcursul sarbatorilor pascale, un record din punct de vedere al turismului inregistrat in Olanda, informeaza Reuters, conform Mediafax. Jos Vranken, directorul Biroului Olandez de ...

- Serviciile de informații britanice și olandeze au limitat semnificativ cantitatea de informații pe care o impartașesc cu Austria, in primul rand din cauza legaturilor dintre partidul de guvernamant FPO din Austria cu Rusia, a declarat deputatul in Parlamentul Austriei, Peter Pilz, citat de Reuters.…