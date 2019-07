Stiri pe aceeasi tema

- Victoria de la Wimbledon a Simonei Halep i-a atras nu doar simpatia publicului, ci și a politicienilor. Mulți i-au transmis mesaje. Președintele Klaus Iohannis, pasionat la randu-i de tenis, i-a transmis prin Facebook felicitari marii noastre sportive. ”Felicitari, Simona Halep pentru caștigarea turneului…

- Serena Williams a declarat la conferința de dupa finala de la Wimbledon ca Simona Halep a jucat grozav și a recunoscut superioritatea clara a romancei. "Pur și simplu Simona a jucat excepțional, nu e nicio surpriza ca a facut-o impotriva mea. Am incercat lucruri diferite și nimic nu a mers. Am facut…

- Simona Halep a ridicat in picioare nu doar familia regala a Marii Britanii, nu doar romanii de acasa și de pretutindeni, ci a ridicat ea insași o suma consistenta, pe potriva acestui trofeu. Presa a publicat suma ce va fi incasata de romanca, dupa cucerirea troferului de la Wimbledon: 2.350. 000 lire…

- Marele fost fotbalist al echipei naționale a Romaniei, Gheorghe Hagi, a felicitat-o pe Simona Halep pentru victoria de la Wimbledon, mulțumindu-i ca duce numele Romaniei in elita sportului mondial.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii "Cuvintele…

- Emil Boc, mare fan al Simonei, a publicat pe Facebook ultimele momente ale partidei fantastice facute de sportiva românca, surprinse din tribuna de pe legendara arena centrala de la All England Club. „Felicitari, Simona Halep! Azi a câștigat Turneul de la Wimbledon…

- Se spune ca, la 37 de ani, Serena Williams mai intra pe terenul de tenis, avand un singur obiectiv: sa fie in fruntea ierarhiei jucatoarelor cu cele mai multe trofee de Grand Slam. Simona Halep avea, inaintea...

- Simona Halep a câștigat finala de la Wimbledon în fața Serenei Williams într-o maniera uluitoare: sub o ora de joc și cu un scor incredibil: 6-2, 6-2. Serena Williams a recunoscut imediat dupa meci ca Simona Halep a jucat extraordinar.

- Ion Tiriac numit-o "babuta" pe marea campioana intr-un interviu acordat pentru ProSport. "Chit ca babuta aia (n.r. - referire la Serena Williams) are 36 de ani sau 37, pentru tenis nu este foarte tanara. Sa o spunem pe aia dreapta, mai are si kilogramele pe care le are, dar atunci cand o rade,…