In termen de sase luni va avea loc livrarea in Serbia a noua drone Chengdu Pterodactyl-1, care ar putea fi urmata de o comanda de inca 15, informeaza presa de la Belgrad.



Se estimeaza ca vanzarea de drone a Chinei este cel mai mare export de echipament militar in Europa din ultimele decenii si marcheaza cea mai semnificativa incursiune a Beijingului pe un continent unde fortele armate s-au bazat in mod traditional pe fabricantii de arme americani si europeni.



China a devenit tot mai angajata economic in Serbia si in alte tari din sud-estul Europei, in cadrul proiectului sau…