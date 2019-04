Șerban Nicolae: În vestul Europei e adevărata corupție, de miliarde, NU dosarul lui Dragnea Șerban Nicolae a vorbit la Digi24 despre „adevarata corupție” pe care a localizat-o in vestul Europei, unde se fura „miliarde”. Deputatul PSD considera ca DNA lucreaza la multe dosare neimportante, care nu ar trebui sa incarce procurorii. Un exemplu ar fi și dosarul in care Liviu Dragnea a fost condamnat in prima instanța la 3 ani și 6 luni de inchisoare in legatura cu angajarile fictive de la DGASPC Teleorman, pe care Șerban Nicolae il considera neimportant: „Nu aia e corupție…”. In loc sa te ocupi de adevarata corupție, sa vezi unde sunt banii – au americanii o expresie foarte simpla: follow… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat azi la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz…

- Un complet de cinci judecatori de la ICCJ a stabilit ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, sa fie audiat pe 15 aprilie in dosarul DGASPC Teleorman, in conditiile in care el nu s-a prezentat luni la proces. Liviu Dragnea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte, unde urma sa dea o declaratie in dosarul angajarilor…

- Un complet de cinci judecatori de la ICCJ a stabilit ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, sa fie audiat pe 15 aprilie in dosarul DGASPC Teleorman, in conditiile in care el nu s-a prezentat luni la proces, potrivit agerpres.ro.Liviu Dragnea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte, unde urma sa…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este citat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi reaudiat in dosarul DGASPC Teleorman, in care are o condamnare in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Totodata, la acest termen, ar putea fi audiati…

- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie audierea liderului PSD in dosarul DGASPC Teleorman, in care acesta a fost condamnat in prima instanta la 3 ...

- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie audierea liderului PSD in dosarul DGASPC Teleorman, in care acesta a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Un complet de cinci judecatori de la Instanta…