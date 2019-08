Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul a ratat in ultimul minut victoria pe terenul lui Sepsi. Echipa lui Hagi a condus cu 2-1, dar covasnenii au egalat dupa un gol reusit in ultimul minut al prelungirilor. Sepsi a deschis scorul in minutul 37, prin Carnat. Andrei Ciobanu a egalat in minutul 47 cu un sut de senzatie de la 25 de…

- Sepsi Sf. Gheorghe și Viitorul vor juca in etapa a patra din Liga 1, duminica, de la ora 21:00. Dupa eliminarea din Europa League, Viitorul se concentreaza pe campionat, unde a inceput perfect, ocupand prima poziție, cu victorii pe linie. Constanțenii și-au propus sa mențina aceeași linie și sa caștige…

- FC Viitorul si FC Hermannstadt s au intalnit in aceasta seara la Ovidiu, in etapa a treia a Ligii 1.Dupa o partida cu cinci goluri, toate marcate dupa pauza, victoria i a apartinut echipei gazda, care s a impus cu 3 2 0 0 .Au marcat Tiru 51 , Eric 63 , Ciobanu 81 , respectiv Yazalde 75 si I. Stoica…

- FC Viitorul a avut parte de o seara de cosmar in Belgia. Echipa lui Gheorghe Hagi a dat piept cu KAA Gent, in mansa inaugurala a turului al doilea preliminar din Europa League. La fel cum s-a intamplat in urma cu trei ani, belgienii au demonstrat ca sunt o nuca greu de spart pentru Viitorul. Gazdele…

- FC Viitorul a inceput senzational sezonul 2019 2020 al Ligii 1, invingand Dinamo la Ovidiu cu 5 0 A fost scorul etapei, astfel ca echipa lui Hagi s a instalat pe primul loc al clasamentului.Golurile au fost marcate de Iancu 9, 69 , Ganea 48 , Calcan 66 si Eric 70 , gazdele jucand impresionant si administrandu…

- FC Viitorul si a stabilit programul de pregatire din aceasta vara, in care va disputa si cateva partide de verificare, atat in tara cat si in strainatate. Constantenii au programata vizita medicala la 13 iunie, iar pana la 17 iunie se vor pregati la Constanta. Intre 20 28 iunie, Viitorul isi va continua…

- FC Viitorul a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Astra Giurgiu, in ultimul meci al etapei a IX-a, penultima, a play-off-ului Ligii I. Au marcat Eric '44 (p), Calcan '66, Dragus '74. Cele doua echipe se vor intalni si in finala Cupei Romaniei, care va avea loc la 25 mai,…

- ​​FC Viitorul a câștigat partida disputata, pe teren propriu, în ultimul meci al etapei a noua din play-off-ul Ligii 1, scor 3-0, împotriva celor de la Astra Giurgiu. În urma acestui rezultat, echipa antrenata de Gheorghe Hagi a urcat pe poziția a treia în clasament și…