Stiri pe aceeasi tema

- Initiatorul demersului de separare a trei regiuni din nord-vestul Bulgariei si unirea cu Romania, un barbat numit Boris Kamenov, sustine ca initativa sa a fost interpretata gresit. Kamenov are 60 de ani, lucreaza in constructii si locuieste in Vratsa. El a cerut, zilele trecute,…

- Boris Kamenov, organizatorul protestului si initiatorul strangerii de semnaturi, afirma ca unul dintre motivele de la care a pornit proiectul il reprezinta salvarea regiunii de la coruptie, noteaza novinete.com. "Nu ar trebui sa participam la aceasta coruptie. Nord-vestul este cunoscut pentru…

- Cosmin Curticapean, barbatul pe care Laura Cosoi il va face tatic pentru prima oara este o persoana careia nu-i place publicitatea, dar care are foarte multe afaceri. In urma cu trei ani, actrița Laura Cosoi se casatorea cu Cosmin Curticapean . La inceput de an 2018, Laura Cosoi a anunțat ca urmeaza…

- Aproape o treime dintre armele folosite de catre organizatia terorista Stat Islamic au fost fabricate în Uniunea Europeana, inclusiv în România, potrivit unui raport al organizatiei Conflict Armament Research (CAR), relateaza site-ul publicatiei The Telegraph. În urma…

- Jihadistii asa-zisului Stat Islamic au luptat cu arme fabricate in Romania, dar si in alte tari europene.Mai mult de o treime dintre armele folosite de ISIS provin din Uniunea Europeana: Bulgaria, Ungaria, Germania si Romania sunt producatorii, arata un raport realizat de o organizatie cu…

- Bulgaria, Croatia si Romania au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), potrivit datelor publicate joi de Eurostat. Situaţia este identică în ceea ce priveşte Produsul Intern Brut…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca Institutul National de Meteorologie si Hidrologie local a emis, pentru data de 10 decembrie 2017, un cod galben de atentionare pentru vant puternic, care va inregistra valori medii de 14 17m s, cu viteza…

- Transportatorii aerieni din Uniunea Europeana aveau, in 2015, un numar total de peste 6.500 de avioane utilizate pentru transportul pasagerilor și marfurilor, iar 46 de avioane (adica mai puțin de 1% din numarul total) aparțineau operatorilor din Romania, mai puțin decat 49 de avioane Lituaniei și…

- Grupele de la Turul de Elita: Grupa 1: Serbia, Spania (detinatoarea titlului), Ucraina, Cehia Grupa 2: Belgia, Croatia, Suedia, Cipru Grupa 3: Irlanda, Polonia, Georgia, Macedonia Grupa 4: Portugalia, Finlanda, Elvetia, Slovacia Grupa 5: Italia, Islanda, Olanda, Turcia Grupa 6: Franta, Austria, Danemarca,…

- Evenimentele au fost prefațate in cadrul unei conferințe de presa de catre: Silviu Turc, Arpad Nagy, Mihai Telechi (antrenori judo), Lucia Mihalache (director CSM Arad) și Ioan Coste (director CSȘ Gloria). „Anul trecut am avut peste 400 de sportivi, existand in acest an semnale clare ca acest…

- Regele Mihai a murit astazi. Majestatea Sa anunțase pe 2 martie 2016 ca se retrage din viața publica, dupa ce recent a fost diagnosticat cu leucemie, urmand ca prerogativele sale sa fie preluate de Principesa Margareta. Regele Mihai I s-a nascut pe 25 octombrie 1921, la Sinaia, ca fiu al regelui Carol…

- Nutriționiștii ne-au avertizat, in repetate randuri, ca atunci cand cumparam oua din comerț exista riscul ca ele sa conțina hormoni de stres sau alte substanțe nocive pentru sanatate. Pentru a ne fi mai ușor sa aflam ce fel de produs alimentar va ajunge in farfuria noastra, reglementarile…

- Danemarca a adoptat joi o lege care interzice trecerea gazoductului rusesc „Nort Stream-2” prin apele sale teritoriale. Aceasta masura permite guvernului sa interzica crearea de proiecte de conducte, ghidandu-se de considerente de securitate sau de politica, transmite paginaderusia.ro…

- Canada a eliminat vizele obligatorii pentru toate categoriile de cetateni romani si bulgari, decizie ce va intra in vigoare de la data de 1 decembrie. Decizia vine in urma unor intense eforturi diplomatice si a negocierilor sustinute la nivel politic si tehnic intre Romania, Bulgaria, Canada…

- Romanii au incredere in proporție de 57% in Uniunea Europeana la 10 ani de la aderarea țarii noastre, a declarat Angela Cristea, șefa Reprezentanței Comisiei Europene, cu prilejul prezentarii rezultatelor sondajelor de opinie privind cei 10 ani de la aderarea Romaniei și Bulgariei la proiectul comunitar.…

- Recital al Orchestrei „Antonin Ciolan" Academia de Muzica „Gheorghe Dima" ii invita pe clujeni la Concertul susținut de Orchestra „Antonin Ciolan" vineri, 24 noiembrie, ora 19, la sala Auditorium Maximum. Dirijorul orchestrei este Gabriel Bebeșelea, solista – Aurelia Vișovan, iar pregatirea muzicala…

- In cautarea unui trai de viata mai bun, emigrarea a devenit sport national in Romania, tara noastra situandu-se, intr-un raport realizat de catre ONU, pe pozitia a doua in ceea ce priveste migratia. Daca contextul politic si economic prin care trecem te impinge sa iti cauti un job in strainatate,…

- FCSB pierde bani din cauza statutului de rezerva pe care-l are Nicolae Stanciu la Anderlecht. Gigi Becali va rata bonusul financiar stipulat in contractul jucatorului, care prevedea ca acesta trebuie sa joace titular cel putin 50% din meciurile din acest sezon. Stanciu trece prin momente…

- Medicii sustin ca problema a aparut de cateva saptamani, iar situatia ar putea dura pana in martie 2018. De ce s-a ajuns aici? Raspunsul il da Agentia Nationala a Medicamentelor care sustine ca una dintre cele doua firme care au autorizatie de punere pe piata in Romania a anestezicului…

- Ungaria si Bulgaria au o pozitie comuna în privinta problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, precum migratia ilegala, si împartasesc raspunsul pentru abordarea acestora, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, dupa o întrevedere cu guvernul bulgar,…

- Au trait experienta vietii lor! Vorbim despre 2 frantuzoaice care au parcurs nu mai putin de 4000 de kilometri, din Franta pana la Constanta, si nu oricum, ci pe bicicleta. Dupa aproape 2 luni de pedalat, Lucie si Chloe au ajuns la malul Marii Negre, destinatia finala din aventura lor. Lucie și Chloe,…

- Nouazeci si sase la suta dintre romani traiesc intr-o locuinta proprietate personala. Romania ocupa astfel primul loc in Uniunea Europeana in aceasta privinta, anunta Oficiul European de Statistica. Tara noastra este urmata de Lituania si Croatia, amandoua cu putin peste 90%. Cel mai redus…

- Media UE este de 69,3 procente, restul de 30,7- fiind chiriasi, arata datele Eurostat. Romania este urmata in top de Lituania (90,3- sunt proprietari ai locuintelor in care stau), Croatia (90,1-) si Slovacia (89,5-). La polul opus, in Germania (51,7-) si Austria (55-), doar circa jumatate din ocupantii…

- Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana atunci cand vine vorba despre proprietatea asupra imobilelor in care locuiesc cetațenii. Potrivit datelor Eurostat, 96% dintre romani sunt proprietari ai imobilelor in care traiesc. Cea mai mare parte a romanilor, 96% potrivit datelor Eurostat, sunt proprietari…

- Una dintre cele mai moderne. dar și cea mai inalta sera de roșii din Romania a fost inaugurata la sfarșitul acestei saptamani in localitatea Biled, din județul Timiș. La creșterea roșiilor se folosește apa termala, semințele fiind așezate pe straturi din nuca de cocos. Tot sistemul care controleaza…

- Sebastian Kurz, liderul partidului ce a câstigat alegerile parlamentare din Austria, a declarat, joi, ca discutiile pe tema aderarii Turciei la Uniunea Europeana ar trebui încheiate, argumentând ca Ankara nu îndeplineste criteriile

- Doar 2,3% din companiile din Romania au un ritm rapid de crestere, tara ocupand penultimul loc in Uniunea Europeana, la polul opus fiind Irlanda si Malta, potrivit unui raport publicat joi de Eurostat, pe baza datelor din 2015. O companie are o evolutie rapida daca ritmul mediu de crestere…

- Potrivit FranceAgriMer, acest recul de doua cifre al productiei europene de vin, care va atinge minimul istoric, se datoreaza in principal scaderilor inregistrate in cazul primilor trei mari producatori: Italia (minus 21%), Franta (minus 19%) si Spania (minus 15%). Comisia Europeana estimeaza…

- Primele exit-poll-uri dupa inchiderea urnelor in Austria arata ca Partidul Conservator condus de Sebastian Kurz a caștigat alegerile. Pe urmatoarele locuri vin, cu un rezultat aproape identic, Partidul Libertații, de extrema dreapta și social-democrații. Sondajele de la incheierea alegerilor din Austria…

- O privire asupra ultimului raport al DG Energy, directoratul pentru Energire al Comisiei Europene arata ca Romania plateste cel mai mare pret din zona, si al patrulea din Uniunea Europeana pentru gazele pe care le importa. Astfel, la noi, pretul mediu angro al gazelor naturale a fost, potrivit datelor…