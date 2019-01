Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Statelor Unite a respins miercuri un proiect de lege care prevedea continuarea sanctiunilor impotriva firmelor legate de oligarhul rus Oleg Deripaska, printre care corporatia Rusal din domeniul aluminiului, informeaza Reuters. Pentru continuarea dezbaterilor au votat 42 de senatori, in timp…

- Trezoreria SUA a anuntat ca va ridica sanctiunile impuse companiilor apartinand miliardarului rus Oleg Deripaska, inclusiv cele care vizau producatorul de aluminiu Rusal si firma mama En+, anunt care a prabusit pretul aluminiului la cea mai redusa valoare din ultimele 16 luni, informeaza Reuters…

- Germania va sustine prelungirea sanctiunilor impuse de Uniunea Europeana impotriva Rusiei, a declarat miercuri cancelarul german, Angela Merkel, relateaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Ministrul german al economiei a respins joi scenariul potrivit caruia angajamentul țarii sale privind gazoductul Nord Stream 2, care va face legatura directa dintre Rusia și Europa, eliminand Ucraina din rețea, ar submina eforturile privind dezamorsarea crizei dintre cele doua state, relateaza Reuters.

- Lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), Arlene Foster, a declarat vineri ca premierul britanic Theresa May ar trebui sa-i ceara Uniunii Europene un acord mai bun de 'divort' privind Brexit-ul, noteaza Reuters. Foster, al carei partid sustine guvernul May in parlamentul de…

- Iranul va continua sa exporte petrol, in pofida sanctiunilor din partea SUA, care fac parte dintr-un razboi psihologic menit esecului, a declarat luni presedintele iranian Hassan Rouhani, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Americanii "nu au reusit sa ne opreasca exporturile de petrol. Vom…

- Grupul Spice Girls a anuntat luni ca se va reuni in acest an pentru a sustine un turneu in Marea Britanie, insa anuntul oficial nu precizeaza daca Victoria Beckham, una dintre membrele formatiei, va participa la acest proiect, informeaza Reuters. "Breaking Spice News... Bilete in vanzare…

- Oligarhul rus Oleg Deripaska incearca sa obțina anularea sancțiunilor impuse de catre SUA impotriva companiilor sale En+ și Rusal cu ajutorul lordului Gregory Barker (foto), un apropiat al fostului premier britanic David Cameron și a altor lobbyiști, scrie publcația The New York Times. „Reprezentantul…