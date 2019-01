Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila i-a acuzat pe liberali ca, in perioada in care au guvernar au contractat cel mai mare imprumut pe care l-a facut Romania dupa 1989: 20 de miliarde de euro. „Cand ați fost la guvernare ați triplat nivelul de indatorare al Romaniei, de la 12,4% din PIB, la 36,9% din PIB”, a mai…

- Romania a avut, in noiembrie, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 3,2%, la egalitate cu Estonia si Ungaria, arata datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cu toate acestea, în România…

- Cea mai scazuta rata de vaccinare impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste din Uniunea Europeana s-a inregistrat in 2016 in Estonia, Letonia si Romania, fata de o medie de 43% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Eurostat a aratat ca doar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut cumparaturi online in 2017, fata de o medie de 68% in Uniunea Europeana. Țarile care se lauda cu cele mai mari cifre la acest capitol sunt Marea Britanie (86%), Suedia (84%), Danemarca, Germania, Luxemburg si…

- Senatorul PNL Eugen Pirvulescu, interpelare pentru premierul Viorica Dancila: “Se va merge pe restructurarea sectorului bugetar sau veți sacrifica și anul acesta investițiile?” in Politic / on 21/11/2018 at 11:14 / Interpelarile – la adresa ministrilor si a premierului – si…

- Romania insista sa ramana pe penultimul loc intre țarile membre ale Uniunii Europene din perspectiva cheltuielilor de cercetare-dezvoltare ( C&D) in anul 2017, potrivit datelor publicate de Eurostat. Cu un procentaj de doar 0,5% din PIB, in usoara crestere fata de anul precedent, ne-am plasat alaturi…

- Daca in anul 1994, domeniile de activitate analizate pentru intocmirea Topului Național al Firmelor se rezumau doar la agricultura, construcții, servicii, comerț și industrie, in prezent, topul umarește o gama mult mai larga de sectoare de activitate, precum: silvicultura și pescuit, cercetare, dezvoltare…

- Romania se afla pe locul doi in Uniunea Europeana, la tara cu cel mai mare grad al riscului de saracie si excluziune sociala in 2017, peste o treime din populatia tarii, arata datele publicate marti de Eurostat, oficiul de statistica al Uniunii Europene.