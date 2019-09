Semifinală tricoloră pe zgura de la Arad Nicoleta-Catalina Dascalu și Andreea Amalia Roșca au oferit duelul 100% tricolor din faza sferturilor de finala a ediției cu numarul XV a Trofeului „Ilie Nastase”, prima, mai experimentata, impunandu-se cu scorul de 6-1, 7-5, dupa o ora și 47 de minute de joc.

Tot in minim de seturi s-au incheiat și doua trei „sferturi”, Irene Burrilo (Spania) vs. Conny Perrin (Elveția – favorita 2) 6-3, 6-0, in 71 de minute; și Cristina Andreia Mitu (SE) vs. Ana Sofia Sanchez (Mexic) 6-3, 6-3.

Singura favorita care a ajuns in „careul de ași” este croata Lea Boskovic (7), care a profitat de… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

