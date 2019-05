Seful OMV cere UE sa protejeze companiile care risca sa fie sanctionate de SUA pentru Nord Stream 2 Directorul general al grupului austriac OMV, Rainer Seele, a acuzat joi SUA ca incearca sa "dicteze" politica energetica a statelor aliate si in acest context a facut un apel catre Uniunea Europeana sa protejeze orice companie care risca sa fie sanctionata de Washington pentru implicare in constructia gazoductului Nord Stream 2.



Grupul rus Gazprom livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

