Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Hong Kong au refuzat sa reinnoiasca viza de lucru a unui jurnalist de la Financial Times care lucra in fosta colonie britanica, la doua luni dupa ce el a condus o conferinta cu un militant separatist din Hong Kong, a informat ziarul financiar, transmite vineri France Presse preluata…

- Autoritatile franceze au lansat o ancheta dupa ce sotia directorului Interpol, Meng Hongwei, a raportat disparitia acestuia, au indicat vineri surse din politie. Sotia lui Meng, care traieste la Lyon - unde se afla sediul Interpol -, a decis sa contacteze politia fiind ingrijorata ca nu a…

- Autoritatile din Hong Kong au interzis oficial, luni, o grupare care sustine independenta fata de China. Este prima oara cand se ia o astfel de masura dupa 1997, cand fosta colonie britanica a revenit sub autoritatea Beijingului, remarca Reuters, conform agerpres.ro. Interzicerea Partidului…

- Autoritațile din Norvegia au reținut pe aeroportul Oslo un barbat cu cetațenie rusa, acesta fiind suspectat ca ar fi incercat sa colecteze informații, a anunțat duminica poliția, relateaza site-ul agenției Reuters, conform mediafax. Barbatul a fost reținut in noaptea de vineri și va ramane…

- Ambasada Romaniei la Sofia are in atentie cazul cetateanului roman retinut in cursul noptii de joi spre vineri pe teritoriul Republicii Bulgaria si a efectuat, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale pentru informatii suplimentare, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE),…

- Peste 127.000 de persoane au fost evacuate din provincia Guangdong, sudul Chinei, din cauza ploilor puternice, au anuntat sambata autoritatile chineze, transmite Reuters. Ploile puternice au afectat peste 1,2 milioane de persoane din 27 de regiuni din estul provinciei Guangdong. Doi oameni au murit…

- Peste 2.000 de persoane au fost evacuate in Taiwan in asteptarea taifunului Maria care ar urma sa aduca ploi torentiale pe insula din estul Chinei, unde sute de zboruri au fost anulate si scolile inchise in mai multe orase, relateaza AFP.Maria se afla la 200 km est de orasul de coasta Yilan,…