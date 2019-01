Dupa ce a consiliat-o pe Laura Codruța Kovesi și a asigurat apoi, dupa revocarea acesteia, conducerea interimara a DNA, Anca Jurma a fost numita cosiliera a noului șef interimar al DNA, Calin Nistor. Ordinul lui Calin Nistor de numire a Ancai Jurma in funcția de consiliera a sa a intrat in vigoare incepand de joi, The post Șeful interimar al DNA, Calin Nistor, are o noua consiliera: Anca Jurma appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .