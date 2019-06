Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a ajuns la Teheran pentru a purta luni discutii cu presedintele Hassan Rouhani, in cadrul unui efort european concertat pentru pastrarea acordului nuclear dintre Iran si marile puteri mondiale si pentru dezamorsarea tensiunilor dintre SUA si Iran, relateaza Reuters.

- Politia Romana a lansat o licitatie de 903.500 euro, fara TVA, pentru achizitia de servicii de transport aerian necesare insotirii cetatenilor extradati, potrivit unui anunt publicat pe platforma publicat SICAP, potrivit news.ro.Licitatia vizeaza cumpararea de ”Servicii de transport aerian…

- Ambasadorul Poloniei in Israel, Marek Magierowski, a fost scuipat in timp ce se afla in masina sa in Tel Aviv, a informat politia israeliana iar guvernul polonez a condamnat incidentul, care a avut loc pe fondul unor tensiuni ridicate intre cele doua tari, relateaza Reuters.In fata ambasadei,…

- Congresul Mondial Evreiesc a condamnat reluarea unui vechi ritual de Paști în localitatea poloneza Pruchnik, unde locuitorii au decapitat și ars un manechin care îl întruchipa pe Iuda, "fabricat pentru a semana cu figura stereotipica a evreului", scrie AFP.Vicepreședintele…

- Ministrul de externe al Siriei, Walid al-Moualem, a declarat luni ca "indiferent cati ani au trecut, faptul ca Golanul este un teritoriu sirian ocupat nu se va schimba" si a avertizat ca recunoasterea de catre Washington a suveranitatii israeliene asupra Inaltimilor Golan va izola Statele Unite,…

- Uniunea Europeana ar trebui sa taie finantarea si sa impuna sanctiuni statelor membre care adopta legi ce contravin principiilor fundamentale ale UE, precum existenta unui sistem judiciar independent si libertatea presei, a sustinut joi ministrul de...

- Autoritatile israeliene au inchis joi dimineata la Ierusalim un centru cultural francez unde urma sa aiba loc o manifestatie culturala cu participarea unor femei palestiniene, a declarat pentru AFP o sursa din cadrul Consulatului general al Frantei din Israel, potrivit https://www.agerpres.ro/.Potrivit…

- Prim-ministrul lituanian Saulius Skvernelis a declarat marti ca are in vedere transferul ambasadei tarii sale in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, daca va castiga alegerile prezidentiale din luna mai, informeaza AFP. Potrivit lui, un astfel de transfer ar fi in favoarea relatiilor cu Israelul si SUA,…