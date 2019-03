Seful diplomatiei germane cere sanctionarea si taierea finantarilor pentru Romania, Ungaria si Polonia

Stiri pe aceeasi tema

- Philip Botstrom, liderul organizației de tineret a socialiștilor suedezi, a publicat in presa locala un articol in care cere ca S&D sa elimine PSD din grupul de partide social-democratice europene și de asemenea, activarea articolului 7 din tratatul UE fața de țara noastra. Botstrom spune ca socialiștii…

- O tema care pare infuzata dinspre canalele de comunicare ale Kremlinului, caruia ii servesc de minune euroscepticismul si populismul care isi fac aparitia in UE, tocmai in preajma alegerilor pentru Parlamentul European. Polonia, Ungaria, Romania, Marea Britanie, Grecia si, ultima pe lista, Italia…

- Banca Nationala a Romaniei joaca un rol vital prin utilizarea independentei sale pentru a proteja economia interna de incertitudinile create de noua taxa bancara "neortodoxa" a Guvernului, apreciaza agentia germana de evaluare financiara Scope Ratings. La finele anului trecut, Guvernul de…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, va vizita saptamana viitoare Ungaria iar intre 13-14 februarie, unde va participa, in Polonia, alaturi de vicepresedintele SUA Mike Pence la o conferinta internationala legata de Orientul Mijlociu.

- Nivelul salariului minim varia, la 1 ianuarie 2019, de la 286 euro, in Bulgaria, la 2.071 euro, in Luxemburg, in cele 22 de state membre ale Uniunii Europene care au un salariu minim pe economie, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), relateaza Agerpres. Tarile in care…

- Cu o zi in urma, el afirma ca intentia Guvernului de la Bucuresti de a emite o Ordonanta de Urgenta pentru contestatia in anulare este "incredibila" si ca "poporul roman merita stat de drept". Intr-un interviu pentru televiziunea americana CNBC, vicepresedintele Comisiei Europene Jyrki Katainen spune…

- Transportul de marfuri pe calea ferata in Uniunea Europeana a crescut in 2017 cu 13 miliarde tona-kilometru (tkm), ajungand la 416 miliarde tkm, iar Polonia, Ungaria, Lituania si Romania au raportat cele mai mari cresteri,arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Reprezentantii Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) solicita tuturor operatorilor romani de transport oprirea activitatii pe durata protestului care se va desfasura la Bruxelles in cursul zilei de 10 ianuarie, in fata Parlamentului European, impotriva Pachetului de Mobilitate 1. Conform…