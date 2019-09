Directorul general interimar al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Cornel Feruta, a ajuns duminica la Teheran pentru intalniri la nivel inalt cu responsabili iraninieni, informeaza agentia iraniana Isna, preluata de AFP.



Vizita are loc a doua zi dupa anuntarea de catre Iran a punerii in functiune a centrifugelor avansate care ar urma sa creasca stocurile sale de uraniu imbunatatit, a treia etapa a reducerii angajamentelor sale in domeniul nuclear asumate in 2015, in cadrul acordului international incheiat la Viena.



Diplomatul roman urmeaza sa se intalneasca…