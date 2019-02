Sefa reprezentantei CE la Bucuresti, despre ordonanta lui Toader: Exista optiunea nucleara, dar speram sa nu ajungem acolo

Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Reprezentanței CE la București, Angela Cristea, a declarat, vineri, dupa ce Guvernul a adoptat OUG pe justiției, ca Bruxelles-ul are mai multe „instrumente” la dispoziție, precum „procedura de infringement, opțiunea nucleara” pentru sancționarea unor eventuale incalcari ale statului de drept,…

- Romania importa cantitati semnificative de energie electrica, de peste 1.900 de MW, marti dimineata, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national in timp real, postate pe site-ul Transelectrica. Astfel, la ora 10:25, consumul national de energie electrica era 9.237 MW, productia,…

- Comisia Europeana cere respect pentru reprezentantul sau la București Sefa Reprezentantei Comisiei Europene în România, Angela Cristea. Foto: Agerpres. Comisia Europeana considera inacceptabile atacurile personale la adresa reprezentantului executivului european in Romania, Angela…

- Companiile sunt revoltate dupa masurile fiscale anuntate de Guvern, pentru ca Executivul va interveni pentru a le diminua profiturile uriase, sustine liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir. "E normal sa fie revoltati, cand intervii cu niste masuri, ca sa diminuezi din niste profituri uriase…

- "Ati vazut cu Facebook... Ce interese ar avea Facebook sa il acuze pe Soros ca a vrut sa scada valoarea actiunilor? Soros joaca pe actiuni, el vede Romania ca pe o firma. Sunt sigur ca Ciolos e omul lui Soros. Sa ma dea in judecata", a declarat Darius Valcov. In ceea ce o priveste pe Corina…

- Guvernul are bani pentru salarii si pensii, in conditiile in care in ultimii doi ani veniturile statului au crescut cu aproape 25%, sustine Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila. "Veniturile totale la bugetul consolidat al statului in 2016 au fost de 228 de miliarde de lei.…

- Deficitul bugetar din perioada ianuarie - octombrie 2018 a crescut de 2,8 ori ca pondere in PIB si de 3,2 ori ca valoare, fata de aceeasi perioada a anului trecut, reiese din declaratiile facute marti de Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice. Oficialul de la Finante, a spus, marti,…

- Incepand de luni, romanii pot face cumparaturi online de pe orice site din Uniunea Europeana, fara sa mai fie directionati catre un site din tara noastra. Comisia Europeana a elaborat un regulament pentru comertul electronic, care va intra in vigoare pe 3 decembrie, in urma caruia discriminarile…