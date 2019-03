Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomatiei austriece Karin Kneissl, care declansase un scandal vara trecuta dupa ce a valsat cu Vladimir Putin la casatoria sa intr-un moment in care tara sa asigura presedintia UE, a declarat joi ca este cat se poate de dispusa sa danseze din nou cu presedintele rus, potrivit AFP. "Este intr-adevar…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin la Moscova pe 27 februarie, a informat biroul premierului joi, discutiile concentrandu-se probabil pe situatia din Siria, scrie Reuters.

- Ministrul rus a anuntat ca testele cu drona submarina cu tehnologie nucleara Poseidon au intrat intr-o noua etapa. Despre aceasta noua arma oficialii ruși au spus ca datele sunt secrete, dar care se pare ca are o lungime de aproximativ 24 de metri, ceea ce il face sa arate mai mult ca un minisubmarin…

- Uniunea Europeana a impus noi sanctiuni Rusiei, de aceasta data pentru incidentul din stramtoarea Kerci din luna noiembrie a anului trecut. Anuntul a fost facut de Ministrul de Externe al Austriei, Karin Kneissl.

- Marea Britanie este hotarata, dupa ce va parasi Uniunea Europeana, sa promoveze liberul schimb si sa creeze noi relatii cu partenerii, inclusiv Romania, a declarat, vineri, ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt. El a vorbit la deschiderea oficiala a primului birou din Romania al Grupului…

- Comisia Europeana a lansat joi o procedura de infringement contra Austriei pentru controversata lege privind ajustarea alocatiilor acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor pe teritoriul austriac. ''Nu există lucrători, nici copii de categoria a doua în…

- El a fost recunoscut in acest post de presedintele SUA Donald Trump si de alte tari din regiune, Maduro primind insa din partea presedintelui rus Vladimir Putin sprijin fata de ceea ce acesta din urma a denumit ''distructiva ingerinta externa'' in Venezuela, relateaza agentiile AFP si EFE. Ministrul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a jucat, la sfarsitul saptamanii trecute, un meci de hochei pe gheata, alaturi de politicieni și vedete din sport. Meciul de hochei are loc in fiecare an cu o saptamana inainte de Craciun, sarbatorit de Rusia pe 7 ianuarie. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, Viacheslav…