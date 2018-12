Ședință PSD: Alți trei parlamentari vor pleca la partidul lui Victor Ponta Alți trei parlamentari PSD urmeaza sa paraseasca partidul și sa se inscrie in formațiunea lui Victor Ponta, au declarat surse social-democrate. Informația vine cu puțin timp inaintea ședinței comitetului executiv central, convocat luni, de la ora 14,00. La inceputul lunii decembrie patru deputați PSD, printre care și liderul din Caraș-Severin Ion Mocioalca, și-au anunțat plecarea din PSD și inscrierea in partidul lui Victor Ponta, Pro Romania. Este vorba de deputații Ion Mocioalca, Ion Spanu, Mihai Popa și Mihai Mohaci. La mijlocul lunii noiembrie alți trei parlamentari PSD de Ilfov au demisionat… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

