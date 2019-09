Petreci mai mult de 8 ore la birou? Iata ce poti pati

Timp de 11 ani au fost tinut sub observatie 6000 de bugetari britanici. In acest rastimp au fost inregistrate 369 de cazuri mortale provocate de afectiuni ale inimii, atacuri de cord neletale si de angina pectorala in randul subiectilor. Se pare ca acestia obisnuiau sa petreaca la birou mai mult… [citeste mai departe]